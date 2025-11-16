Мечтала поднять украинский театр: 25-летняя боевой медик 'Пандора' умерла после тяжелого ранения

Стало известно о смерти молодого боевого медика Анастасии Осинцевой с псевдонимом "Пандора". Она в начале октября получила тяжелые ранения, спасая побратимов на передовой.

Видео дня

Свое 25-летие через десять дней после ранения Анастасия встретила в больнице, а менее чем через месяц, 11 ноября, ее сердце остановилось. Известие о смерти защитницы появилось в ее профиле в Instagram.

Что известно о Героине

"17.10.2000-11.11.2025 Умерла, защищая страну. Помним", – сообщил последний пост на странице "Пандоры" – первый, сделанный уже не ею.

О смерти молодой защитницы Украины сообщили также в лицее №7 города Днепр, где в свое время училась она сама.

"С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате. Защищая независимость Украины от российских оккупантов, погибла наша выпускница — Анастасия Осинцева, позывной "Пандора". Анастасия была боевым медиком подразделения аэроразведки 71-й отдельной бригады Десантно-штурмовых войск (ДШВ). Она отдала свою жизнь за родную землю, мужественно выполняя свой воинский долг. В школьные годы Анастасия была лидером: президентом школьного самоуправления и неизменным инициатором всех внеклассных мероприятий. Ее энергия, оптимизм и активная жизненная позиция навсегда останутся в нашей памяти", – говорится в сообщении.

Высшее образование Анастасия получала в Академии культуры, собиралась стать режиссером эстрады и массовых праздников, однако российская агрессия резко изменила планы девушки на жизнь.

В ряды украинской армии Анастасия стала в марте этого года.

А уже в октябре, за десять дней до своего 25-летия, она получила тяжелые ранения, когда с сестрой вытаскивала побратимов с поля боя. Во время эвакуации двух раненых бойцов Анастасию атаковал вражеский дрон: тогда она получила ранение ноги. Когда же на следующий день пыталась добраться до места, откуда должны были эвакуировать уже ее саму – была ранена во второй раз. Кроме повреждений обеих ног девушка получила осколочное ранение грудной клетки и контузию, а также, как признавалась сама, "кошмары во сне и наяву".

О том дне в свой день рождения, который встретила в больнице, рассказала на своей странице сама "Пандора". Анастасия вспоминала: до последнего не была уверена, что выберется с фронта живой.

"Написала пароль от телефона на руке, а в голосовых записала самые важные слова – вдруг это когда-то отправится. Я благодарна побратимам, которые вышли к нам, по связи передали, что я тяжелая "300", минус ноги (на том конце был шок и переживания), а еще за то, как они смогли организовать дальнейший эвак. Я вышла из блиндажа через 4 часа после второго ранения, меня уложили на носилки и пару км протянули вчетвером. Всю дорогу я извинялась, что тяжелая, а в голове была мольба: хоть бы они не пострадали из-за меня, я не хочу стать причиной", – писала молодая защитница.

На тот момент она была прикована к колесному креслу: врачи запретили Анастасии опираться на раненые ноги. Однако она не отчаивалась, более того: мечтала вернуться в армию.

"Да, это будет не быстро, но я благодарна моим близким, моей семье: вы рядом, хоть и далеко, ваша поддержка держит меня... Я стойко убеждена: если я смогу восстановиться полностью и буду пригодна – вернусь на боевую должность. Если нет, то я найду, как быть полезной в армии. Потому что все мы, над чьим домом висит приговор врага, должны бороться. Если не будем бороться – нас не будет существовать", – писала тогда Анастасия.

Но оказалось – не суждено . 11 ноября жизнь защитницы угасла.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на фронте погиб Герой из Львовской области Андрей Ковальчик. Он имел более 400 боевых вылетов в составе 12 отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко, в том числе полеты на Азовсталь в оккупации,

19 августа 2024 года, неся службу в составе 150 ОМБр, во время выполнения боевых задач в Донецкой области воин Андрей Ковальчик пропал без вести. Недавно его близкие получили подтверждение гибели воина.