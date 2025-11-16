Был настоящим патриотом: на Житомирщине попрощались с погибшим на фронте полицейским Дмитрием Палием. Фото

В Житомирской области провели в последний путь Дмитрия Палия, который защищал Украину в Донецкой области. Воин получил смертельное ранение, когда попал под минометный обстрел армии страны-агрессора.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. В заметке выразили соболезнования родным и близким погибшего воина.

Что известно о защитнике

Дмитрий Палий родился в селе Левков Житомирского района. В 2018 году окончил Житомирский автомобильно-дорожный колледж. В сентябре 2020-го проходил службу в Управлении полиции охраны в Житомирской области в должности полицейского взвода охраны объектов и публичной безопасности. Имел звание старшего сержанта полиции.

Защитник добровольно вступил в стрелковый батальон в июле 2024 года и выполнял боевыезадачи в Донецкой области. До этого более 5 лет служил в Управлении полиции охраны Житомирщины. 26-летний военный получил смертельное ранение 12 ноября. В тот день он оказался под минометным обстрелом оккупантов.

"Побратимы вспоминают Дмитрия как надежного, искреннего, отважного и устойчивого – настоящего патриота, который всегда был рядом в самые сложные моменты", – говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, на Покровском направлении погиб молодой защитник из Николаевской области Вадим Черный. Он служил сапером в 1 корпусе Национальной гвардии Украины "Азов", в октябре молодому воину исполнилось 25 лет.

Также стало известно о смерти молодого боевого медика Анастасии Осинцевой с псевдонимом "Пандора". Она в начале октября получила тяжелые ранения, спасая собратьев на передовой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!