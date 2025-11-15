Без папы осталась маленькая дочь: на Покровском направлении погиб 25-летний защитник из Николаевской области. Фото

На Покровском направлении погиб молодой защитник из Николаевской области Вадим Черный. Он служил сапером в 1 корпусе Национальной гвардии Украины "Азов", в октябре молодому воину исполнилось 25 лет.

Видео дня

Жизнь Вадима Черного оборвалась 8 ноября на Покровском направлении, дома его ждали родители, любимая жена и маленькая дочь. О потере рассказали в Софиевской территориальной громаде.

Что известно о Герое

Родился Вадим Черный 15 октября 2000 года в селе Софиевка.

"Молодой, сильный, искренний и мужественный, он без колебаний стал на защиту родной земли, чтобы мы имели мир, свободу и будущее. До последнего вздоха оставался верным Присяге и Украине", – указано в сообщении.

Вадим был сапером воинской части 3028 оперативно-тактического соединения — 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Свой последний бой молодой воин принял 8 ноября на Покровском направлении – вблизи села Белицкое.

13 ноября Героя провели в последний путь на малой родине: Вадима похоронили на сельском кладбище в Софиевке.

Дома его ждали родители, любимая жена и маленькая дочь.

"Софиевский сельский голова Валерий Римчук и исполнительный комитет Софиевского сельского совета выражают искренние соболезнования матери Юлии, отцу Валентину, жене, маленькой дочери, сестре, родным и близким нашего Героя, а также его друзьям и побратимам. Нет слов, чтобы выразить боль утраты... Но память о Вадиме будет жить в сердцах всех, кто его знал и уважал. От имени всей громады склоняем головы в скорби по нашим мужественным Защитником. Мы никогда не забудем его отваги, доброты и любви к родной земле. Вечная слава и светлая память Герою Украины!" – отметили в Софиевской громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб прикарпатский полицейский Константин Козубяк. Он выполнял служебное задание вблизи Константиновки, когда подразделение попало под вражеский обстрел. Офицер погиб на месте.

Также стало известно, что в боях за Украину погиб защитник из Славянска, который планировал свадьбу. Пулеметчику Третьей штурмовой Андрею Сиробабе навсегда останется 23 года.