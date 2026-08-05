Ринат Ахметов подарил квартиру Михаилу Высоцкому: учёный возвращается к науке после потери жилья в результате российского обстрела

Кандидат физико-математических наук, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и популяризатор науки Михаил Высоцкий получил ключи от новой квартиры в Киеве. Это решение лично принял основатель Благотворительного фонда и президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов, узнав о трагедии ученого.

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"В июле его квартира в результате российского нападения полностью сгорела. Эта трагедия привлекла внимание господина Ахметова, который решил приобрести для господина Михаила квартиру. Прошел всего месяц с момента этой большой беды, и сегодня у Михаила уже есть новая квартира. Квартира – это база, и для Михаила это возможность продолжать научную работу", – отметила Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда.

Учёный поблагодарил Рината Ахметова и Фонд за помощь, которая позволила ему вернуться к нормальной жизни и продолжить работу. "Мне очень приятно получить такой совершенно неожиданный для меня подарок. Я, честно говоря, месяц назад даже не мог представить, что пройдет всего четыре с половиной недели – и из человека, потерявшего абсолютно всё, я стану владельцем такой замечательной квартиры. Мне очень приятно, что Фонд и Ринат Ахметов откликнулись на мою беду", – говорит Михаил Высоцкий.

Из-за потери жилья и техники в результате российского обстрела ученый также был вынужден приостановить свою просветительскую деятельность и работу над авторским YouTube-каналом. Однако теперь он сможет вернуться к любимому делу. Вместе с новой квартирой Михаил получил в подарок современную технику, которая поможет ему вернуться к популяризации науки.

"Сегодня мы подарили ему мощный компьютер именно для того, чтобы Михаил смог как можно скорее вернуться к своему YouTube-каналу и популяризации науки. Его с нетерпением ждут люди, которые всё это время следили за его работой. К сожалению, после обстрела в его квартире не уцелело ничего, даже одежды. Михаилу приходится начинать жизнь заново. Но сегодня здесь, в этой квартире, есть все необходимое для того, чтобы начать новую жизнь", – сообщила Ксения Сухова, генеральный директор Фонда.

Благодаря новому жилью жизнь Михаила постепенно возвращается к привычному ритму. Новая квартира обеспечит его семье комфорт, спокойствие и чувство безопасности. Квартира полностью обустроена современной мебелью и бытовой техникой. Важно, что здесь есть и отдельные рабочие зоны для Михаила.

"Мне бы хотелось в будущем отблагодарить общество за эту поддержку: записать много новых интересных лекций, научить чему-то новому детей и студентов, показать им, насколько удивителен и увлекателен наш мир. Влюбить их в науку. И теперь я смогу это сделать, ведь у меня уже есть для этого все необходимые условия – место, где можно работать и записывать новые видео", – говорит Михаил.

Наталья Емченко отметила, что для Фонда и лично Рината Ахметова поддержка учёного является проявлением благодарности людям, которые своим трудом развивают Украину и формируют её интеллектуальный потенциал.