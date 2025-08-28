Рецепт идеальной яичницы на завтрак: добавьте необычные ингредиенты

Блюда из яиц на завтрак - это классика, которую любят все. Но для того, чтобы они не были однообразными и не надоедали, нужно постоянно добавлять в них что-то новое и необычное.

Чтобы добавить немного креативности в ваши блюда из яиц, фитнес-тренер и автор кулинарных книг Джо Викс на своей странице в Instagram рассказал о своём рецепте того, что он называет "самой вкусной яичницей", которую он когда-либо готовил.

Сначала он добавил на сковороду ложку сливочного масла, а затем измельченный чеснок, свежий перец чили и копченую паприку.

После этого продолжил: "Пожарьте это несколько минут, далее разбейте туда три яйца и натрите сверху немного замечательного пармезана".

Затем он накрыть сковороду крышкой и дать ей поготовиться "еще несколько минут".

Затем он поджарил хлеб на закваске и подал его вместе с яйцами.

Он завершил видео восклицанием: "Видите, вот как жарят яичницу... Все эти замечательные вкусы, хрустящий пармезан, чеснок, чили, паприка. Если вам надоели вареные и жареные яйца, попробуйте этот рецепт. Это непревзойденный завтрак".

Однако, если вы не фанат сливочного масла, то еще один автор кулинарных книг, Дэн Клэпсон, недавно раскрыл альтернативный ингредиент, который можно использовать для приготовления яичницы, – сок маринованных огурцов.

