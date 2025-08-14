Ретроградный Меркурий завершился: как это может повлиять на отношения

Ретроградный Меркурий завершился 11 августа, и, как говорят астрологи, теперь все наконец-то может вернуться к норме. Но понимание этой нормы может несколько отличаться от вашей реальности, поэтому будьте готовы к непривычным поворотам судьбы.

Видео дня

Период господства ретроградного Меркурия был, скорее всего, турбулентным. Особенно четко это было видно на примере межличностных отношений: имеются в виду не только романтические отношения, но и дружеские, рабочие в коллективе и т.д., пишет OBOZ.UA.

Ретроградный Меркурий известен тем, что приводит к сбоям в общении и недоразумениям. И да, эти несколько недель были не самыми легкими для пар. Если вы не ссорились откровенно, возможно, вы колебались выражать свои чувства, волнуясь, что они могут не получить взаимности или что ваше сообщение будет воспринято неправильно.

К тому же, присутствовал элемент неуверенности, ведь ретроградный Меркурий заставлял всех колебаться, стоит ли продолжать.

Хотя воды во время ретроградного Меркурия неспокойны, они дают нам шанс погрузиться под поверхность и разобраться с тем, что делало общение таким отрывочным. И хотя проблемы нельзя замалчивать, готовность хотя бы попытаться обсудить их может сигнализировать о зрелости.

С завершением этого периода вы можете заметить как бы откат назад, когда решения, принятые за эти несколько недель, как бы утрачивают свою актуальность.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.