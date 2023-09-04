'Речь идет не только о войне': Зеленская рассказала детали третьего саммита первых леди и джентльменов. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром здравоохранения Виктором Ляшко и главой общественной организации "Безбарьерность" и руководителем Координационного центра по психическому здоровью при Кабинете министров Украины Оксаной Збитневой провела пресс-конференцию накануне третьего Саммита первых леди и джентльменов, который пройдет в Киеве 6 сентября. Супруга президента Украины Елена Зеленская начала этот проект в 2021 году для обмена опытом и реализации совместных проектов ради благосостояния людей в мире.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Темой третьего саммита станет ментальное здоровье.

"Я горжусь, что именно Украина стала инициатором этого формата, потому что он с каждым годом растет и становится чем-то больше и важнее", – сказала Елена Зеленская.

Первый и второй саммиты состоялись в 2021 и 2022 годах соответственно.

"Наш первый Саммит мы проводили еще до полномасштабного вторжения. Но 2022 год перенаправил все наши усилия на буквальное спасение жизней. Десятки моих коллег пришли на помощь Украине, когда напала Россия. Тогда мы почувствовали мощную действенную силу Саммита, почувствовали, что наше сообщество – уже не просто мягкая сила, которую мы можем влиять на ход событий, можем спасать. Даже во время Саммита в прошлом году мы собрали на его полях средства на 92 автомобиля скорой помощи для Украины. Тот саммит назывался "Украина и мир: будущее, которое мы ( от)строим вместе". И очень чувствовалось, что мы вместе. И это "вместе" продолжается", – рассказала первая леди Украины.

Темой третьего саммита станет ментальное здоровье.

"Речь идет не только о войне, но и о катаклизмах, эпидемиях, землетрясениях и других природных катастрофах, экономических кризисах, терактах. Потому что они влияют на сознание каждого из нас, в какой бы стране мы ни жили. У ментального здоровья границ нет" , – подчеркнула супруга Президента.

Она сообщила, что специально для Саммита было проведено уникальное международное социологическое исследование. Его по заказу мероприятия выполнила британская компания Alligators Solutions в 11 странах мира, чтобы узнать, что именно люди в разных странах считают самым серьезным испытанием для психики, наиболее влияющим на их ментальное состояние, а что, наоборот, помогает бороться со стрессами, как воспринимается и оказывает влияние на общественную тревожность война, как оценивает свое ментальное здоровье молодежь. Все результаты исследования будут обнародованы в ходе саммита.

Темами для обсуждения будут:

пути избегания стигматизации ментальных проблем в обществе;

влияние войны на общественное психическое состояние;

улучшение ментального здоровья молодежи.

Также в первый раз создана дополнительная локация Mental Stage. На ней с участием министров здравоохранения из разных стран состоится презентация и обсуждение нового проекта под патронатом Саммита – международного медицинского партнерства.

"Из-за полномасштабной войны наша медицинская система страдает ежедневно. Россия уже повредила 1427 медучреждений и еще 189 разрушила до основания. Враг убивает медиков прямо на рабочем месте, уничтожает оборудование и пытается нанести максимальные потери медицинской системе. Поэтому сегодня наши медучреждения как никогда нуждаются в надежности". Международное медицинское партнерство предусматривает подписание меморандума о сотрудничестве между конкретными медицинскими учреждениями – украинским и зарубежным, т.е.", – рассказала Елена Зеленская.

Еще одной темой для обсуждения на локации Mental Stage будет влияние культуры на ментальное здоровье. Участие в этой дискуссии примут мировые лидеры мнений, звезды кино и искусства. Ведущим специальной локации Mental Stage будет Тимур Мирошниченко, украинский голос "Евровидения".

Ведущими третьего саммита будут британский актер, режиссер, писатель Стивен Фрай и украинская журналистка Анна Гомонай.

Первая леди Украины также отметила, что Саммит помогает мировому сообществу определиться с общими ценностями и соблюдать их.

"Все это время, продолжающееся российское вторжение в Украину, продолжается краш-тест ценностей всего мира. Готов ли мир противостоять агрессии, или смирится с ней? Что будет главнее – правила для всех или грубая сила? Есть ли место справедливости, равным правам, свободе в современном мире? Все это вопросы, на которые отвечает каждая страна и каждый человек сейчас сам себе", – анонсировала супруга президента Украины.

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