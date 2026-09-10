Реабилитация ветеранов и международная поддержка: "Сердце Азовстали" и Фонд Рината Ахметова расширили сотрудничество с Кипром

В Посольстве Украины в Республике Кипр состоялась встреча представителей Посольства с представителями Фонда Рината Ахметова и общественной организации "Сердце Азовстали". Главными темами обсуждения стали расширение международного сотрудничества, развитие программ посттравматического роста и комплексная реабилитация украинских защитников.

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В мероприятии приняли участие руководитель международного подразделения Фонда Рината Ахметова Светлана Березина, директор общественной организации "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева и куратор направления посттравматического роста общественной организации "Сердце Азовстали" Наталья Шевченко, которые находятся на Кипре с рабочим визитом.

Участники встречи обсудили деятельность Фонда и "Сердца Азовстали", направленную на помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии, а также определили ключевые направления будущего сотрудничества с кипрской стороной.

"Основатель "Сердца Азовстали" Ринат Ахметов заложил в нашу работу простой и важный принцип: если есть те, кто нуждается в нашей поддержке, лечении и помощи в возвращении к гражданской жизни, мы должны быть рядом. Это наш долг и наша безграничная благодарность защитникам за их подвиг во имя свободы и независимости Украины. Именно поэтому для нас важно развивать международное партнерство, в частности с Кипром, чтобы объединять опыт и экспертизу и создавать новые возможности для восстановления ветеранов после плена и травматического опыта", – отметила директор ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева.

Партнерство и обмен опытом будут охватывать широкий спектр направлений. Прежде всего речь идет о гуманитарной помощи: поддержке гражданского населения Украины во время войны, программах психологической поддержки и реабилитации для детей, а также реализации проектов для украинской молодежи. Еще одно важное направление сотрудничества – помощь ветеранам и их семьям, реализация программ посттравматического роста и реабилитация ветеранов после плена.

Ранее было принято решение о партнерстве Кипра с Фондом Рината Ахметова в рамках проекта "Сердце Азовстали". Одним из ключевых элементов этого сотрудничества станет привлечение международного научного и экспертного сообщества. В частности, планируется создание устойчивого партнерства между украинскими и кипрскими университетами, исследовательскими центрами и профильными учреждениями, специализирующимися на преодолении последствий психологических травм и поддержке ветеранов.