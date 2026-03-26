Реабилитация дает шанс: Фонд Ахметова помогает защитнику Украины Денису Гончаренко вернуться к полноценной жизни

Защитник Украины и сотрудник "Метинвеста" из Кривого Рога Денис Гончаренко получил помощь с реабилитацией от Фонда Рината Ахметова. Благодаря этой поддержке тяжелораненый военный продолжает важный этап восстановления. Реабилитация дает Денису шанс сохранить достигнутые результаты и существенно улучшить свое состояние, превосходя прогнозы врачей.

Видео дня

"Об истории Дениса мы узнали от "Метинвеста", потому что он и его родители там работали. Нам очень важно поддержать эту семью. Сегодня Денис проходит реабилитацию в одном из лучших центров Украины – в Модричах. Там также находится Виталий Шумей, которому помогает Фонд и ФК "Шахтер". По словам отца Виталия, они общаются. Мы очень рады помочь и желаем Денису сил и скорейшего выздоровления", – отметила Ксения Сухова, гендиректор Фонда.

Защитник Виталий Шумей также проходит лечение в этом же центре и получил помощь от Рината Ахметова. Виталий уже достиг значительных результатов в восстановлении, и это вдохновляет Дениса продолжать борьбу за собственное выздоровление.

"Я очень доволен, что Ринат Ахметов нас, таких как мой Виталий и Денис Гончаренко, поддерживает и дает нам надежду дальше двигаться вперед, становиться на свои ноги. Я сегодня вручил футболку от команды "Шахтер" Денису. Этот парень заслуживает носить такую футболку, потому что он борется за свою жизнь", – говорит Сергей, отец Виталия Шумея.

С началом полномасштабного вторжения Денис стал на защиту Украины в рядах Нацгвардии. В 2023 году во время боев за Бахмут он получил тяжелое минно-взрывное ранение головы. Состояние было критическим: он почти не мог говорить, питался через гастростому, значительно похудел и практически потерял зрение.

"Мне прямо в глаза говорили врачи: забирайте его домой, потому что ему осталось недолго. Я тогда сказала: "нет, этого не будет". Более трех лет мы боремся за жизнь Дениса. Сначала у него опускались руки. Он не говорил, но постоянно писал: "оставьте меня, я не хочу жить". Но реабилитация очень помогла. Я очень благодарна Ринату Ахметову за то, что откликнулся и помогает моему сыну в реабилитации и восстановлении", – рассказывает Светлана Гончаренко, мама Дениса.

Рядом с ним все время был отец Александр, который уволился с работы, чтобы помогать жене ухаживать за сыном, и любимая девушка Дениса, Юлия. После ранения она сознательно решила остаться рядом, потому что знала: он обязательно выздоровеет.

"Родители Дениса сначала говорили: ты еще молодая, гуляй. Я говорю: нет, верю, что он встанет на ноги. Потому что самое главное – не опускать руки. Если сравнить, какой он был в начале и какой сейчас – это большое чудо. Это все поддержка и любовь", – рассказывает Юлия.

Благодаря реабилитации состояние Дениса улучшилось. Он набрал вес, начал говорить и самостоятельно есть, восстановилась работа правой руки, Денис начал ходить с поддержкой, вернулось зрение.

"Финансово людям тяжело в такой ситуации. Если бы не благотворительные организации, в частности, Фонд Рината Ахметова, то люди бы сами не справились. Потому что дома они не могут предоставить даже нужный уход. Поэтому это очень большое дело", – объясняет Екатерина, врач-невролог.

Сейчас особенно критической является непрерывность реабилитации – это поможет Денису стать на ноги. Поэтому поддержка Фонда является ключевым шагом в восстановлении защитника.

"Ребят очень много таких, которым нужна помощь. И ни один не скажет точно, сколько времени это нужно. Как говорится, реабилитация и время свое делает. Поддержка очень важна", – говорит Александр Гончаренко, отец Дениса.