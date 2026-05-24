Разбитые улицы и заброшенные дома: в сети показали, как армия России за год разрушила Дружковку

Украинские военные показали как сейчас выглядит прифронтовой город Дружковка Донецкой области. В прошлом году в городе еще продолжалась жизнь, а по состоянию на сейчас он находится в руинах.

По состоянию на май 2026 года улицы города опустели, а ряд домов разрушены. Кадры обнародовал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"Еще летом 2025-го здесь кипела жизнь. Центральная площадь Дружковки была заполнена автомобилями. А сегодня – тишина. Пустые улицы. Разбитые дома. Черные следы "русского мира". Враг уничтожает жизни, воспоминания, детство, дома и целые города...", – подписал он видеоролик.

Согласно данным Deep State, фронт уже приближается к городу. До Майского, которое согласно карте, находится в серой зоне, расстояние составляет 18,68 км.

Недавно российская армия обстреляла машину газовиков "Донецкоблгаза" в прифронтовой Дружковке. Это произошло в субботу, 9 мая, когда оккупанты должны были бы придерживаться "режима тишины".

Захватчики попали FPV-дроном по спецтранспорту газовиков группы "Нафтогаз" утром, в 10:45 субботы. Люди не пострадали – работники "Донецкоблгаза" успели эвакуироваться. Однако автомобиль был уничтожен до основания.

