"Равный – равному": тренеры по посттравматическому росту из организации "Сердца Азовстали" провели занятия для защитников Мариуполя, вернувшихся из плена

Защитники Мариуполя, вернувшиеся из российского плена и проходящие лечение и реабилитацию в клинике ADONIS, приняли участие в тренинге по посттравматическому росту по принципу "равный – равному". Занятие провел защитник Мариуполя, бывший военнопленный и тренер по посттравматическому росту ОО "Сердце Азовстали" Кирилл Тюрнев.

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Во время встречи обсуждались наиболее распространенные последствия пережитой травмы – нарушения сна, тревожность, адаптация после плена и способы восстановления. Особенность таких тренингов заключается в том, что их проводят ветераны, которые сами прошли оборону Мариуполя, российский плен и путь возвращения к гражданской жизни.

"Мы помогаем сослуживцам, и нам это дается гораздо легче, потому что мы сами через это прошли. Мы понимаем, с чем они сталкиваются и как можем помочь. Ведь для этого мы и сослуживцы. Это не просто слово – это семья", – отметил Кирилл Тюрнев.

В ОО "Сердце Азовстали" уже второй год разрабатывают методики посттравматического роста и помогают ветеранам не только преодолевать последствия пережитого, но и находить новые смыслы и возможности для развития.

"Если говорить простым языком, посттравматический рост – это о том, как научиться воспринимать полученную травму не только как боль, но и как опыт и ресурс для дальнейшей жизни. Именно для этого мы обучали психологов и ветеранов, а сегодня у нас уже есть собственные тренеры по посттравматическому росту", – рассказала директор общественной организации "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева.

Сейчас в "Сердце Азовстали" уже работают 10 тренеров по посттравматическому росту – защитники Мариуполя, которые, пройдя собственный путь восстановления, сопровождают других ветеранов по принципу "равный – равному".

Во время встречи защитники также получили Digital Box – набор техники, созданный с учетом пожеланий военнопленных, которые уже вернулись домой. По словам команды проекта, он помогает быстрее восстановить связь с близкими, учиться и адаптироваться после возвращения из плена.

Один из участников тренинга, защитник Мариуполя, проведший в российском плену более четырёх лет, отметил, что именно поддержка соратника стала для него особенно ценной после возвращения: "С психологом я не чувствовал себя так свободно, как с соратником, который пришёл помочь". Это, как отмечают в "Сердце Азовстали", и является главным принципом программы – человек, уже пройдящий путь восстановления, помогает пройти его тем, кто только начинает возвращаться к жизни.