Раковина будет блестеть от чистоты без соды или уксуса: одна хитрость

Учитывая все, через что проходят наши раковины, от скопления грязной посуды до заполнения мыльной водой для его мытья, есть причина, почему они могут быстро становиться грязными и терять свой блеск после использования.

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Между тем раковины в ванной комнате часто пачкаются от остатков мыла, зубной пасты или даже от застревания волос в сливах, а внешняя часть может быть покрыта известковым налетом, пишет OBOZ.UA.

Многие люди не знают, как почистить популярные сейчас раковины из нержавеющей стали без использования коммерческих средств. Абразивные формулы могут оставлять царапины и следы на блестящей поверхности, поэтому часто предпочтение отдают мягким моющим средствам. Однако этих натуральных лайфхаков может быть не всегда достаточно.

Чтобы поделиться своим способом поддержания чистоты кухонной раковины из нержавеющей стали, гуру клининга, известная в социальных сетях как "Living At 10", поделилась тем, как она использует одно обычное универсальное чистящее средство, чтобы поддерживать чистоту кухонной раковины и избавлять ее от неприятных запахов.

На видео женщина щедро покрывает поверхность раковины отбеливателем, а затем губкой наливает несколько капель воды и начинает втирать моющее средство.

Далее она в перчатке несколько раз проводит по раковине, тщательно ее моя, сосредотачиваясь на участках с наибольшим количеством пятен. После этого блогерша тщательно смывает остатки.

Когда пузырьки от отбеливателя смоются, легко заметить значительную разницу, поскольку раковина снова сияет так же ярко, как и в день установки.

Отбеливатель – замечательное дезинфицирующее средство для кухонных и ванных раковин, но его использование требует осторожности, чтобы не повредить материал или сантехнику.

Так, эксперты рекомендуют сначала помыть раковину теплой водой с мылом, прежде чем использовать отбеливатель. Но если вы не уверены, лучше проверить инструкции производителя.

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