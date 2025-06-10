Пышная и очень вкусная творожная запеканка без муки: рецепт полезного блюда для завтрака

Самый вкусный завтрак – блюда из творога, яиц, зелени. Из творога можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например, сырники, запеканки.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и нежной домашней запеканки из творога, с манкой и сметаной.

Ингредиенты:

яйца 3 шт.

сахар 3 ст.л

манка 3 ст.л

сметана или греческий йогурт большие 3-4 ст.л.

щепотка соли

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, яйца, манку, сахар, ванильный сахар, сметану, соль.

2. Перебейте блендером до однородности.

3. Переложите тесто в форму с пергаментом и выпекайте запеканку в духовке при 180-190° С 1 час, время выпекания может отличаться.

Подавайте с ягодами, сгущенным молоком или сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: