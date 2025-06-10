Видео дня
Пышная и очень вкусная творожная запеканка без муки: рецепт полезного блюда для завтрака
Самый вкусный завтрак – блюда из творога, яиц, зелени. Из творога можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например, сырники, запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и нежной домашней запеканки из творога, с манкой и сметаной.
Ингредиенты:
- яйца 3 шт.
- сахар 3 ст.л
- манка 3 ст.л
- сметана или греческий йогурт большие 3-4 ст.л.
- щепотка соли
- ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Смешайте творог, яйца, манку, сахар, ванильный сахар, сметану, соль.
2. Перебейте блендером до однородности.
3. Переложите тесто в форму с пергаментом и выпекайте запеканку в духовке при 180-190° С 1 час, время выпекания может отличаться.
Подавайте с ягодами, сгущенным молоком или сметаной!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: