УкраїнськаУКР
русскийРУС

Пышная и очень вкусная творожная запеканка без муки: рецепт полезного блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
351
Рецепт запеканки

Самый вкусный завтрак – блюда из творога, яиц, зелени. Из творога можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например, сырники, запеканки.

Видео дня
Творожная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и нежной домашней запеканки из творога, с манкой и сметаной.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • яйца 3 шт.
  • сахар 3 ст.л
  • манка 3 ст.л
  • сметана или греческий йогурт большие 3-4 ст.л.
  • щепотка соли
  • ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, яйца, манку, сахар, ванильный сахар, сметану, соль.

Основа для запеканки

2. Перебейте блендером до однородности.

Приготовление блюда

3. Переложите тесто в форму с пергаментом и выпекайте запеканку в духовке при 180-190° С 1 час, время выпекания может отличаться.

Сколько выпекать запеканку

Подавайте с ягодами, сгущенным молоком или сметаной!

Готовая запеканка

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: