Пятницу стоит начать с ритуала: астролог сказала, какого

В пятницу, 18 июля продолжается 23 лунный день. Луна начала сутки в созвездии Овна, но ближе к полудню перейдет в знак Тельца, Солнце остается в Раке.

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Что принесет этот день и какие ритуалы стоит выполнить, чтобы чувствовать себя лучше, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала посвятить этот день женственности и женщинам.

По словам астролога, эту пятницу стоит начать с ритуала расчесывания волос. В первую очередь он будет полезным для женщин.

"Я советую женщинам расчесать волосы именно в этот день, потому что начесывая волосы, вы продлеваете свою жизнь, продлеваете молодость и продлеваете свое хорошее состояние", – сказала Исита Гая. По ее словам, это поможет продлить влияние прекрасной благой энергии в собственной жизни.

Также астролог рассказала, что этот день принадлежит роду, поэтому эту пятницу стоит посвятить женщинам из своего рода. "Обязательно вспомните о своей маме, о своей бабушке, обо всем своем женском роде", – призвала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 18 июля для всех знаков зодиака – кто сегодня сможет достичь успеха.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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