Пять черных дыр вашего бюджета: эксперты КИТ Group назвали главные финансовые ловушки украинцев

Начать видеть, куда исчезают ваши деньги – это первый шаг к финансовой грамотности. Проблема нехватки денег не всегда кроется в низкой зарплате, в большинстве случаев – в отсутствии контроля над мелкими ежедневными расходами.

Аналитики мультисервисной FinTech-платформы КИТ Group рассказали об основных черных дырах, через которые исчезают денежные средства.

Пять главных черных дыр бюджета

Больше всего денег исчезает из-за незначительных расходов: утренний кофе, булочка, шоколадка… И вот 80–100 гривен в день превратились в 4500–6000 гривен незапланированных расходов в месяц.

Второй ловушкой становятся импульсивные приобретения во время распродаж и акций. Если покупка не была запланирована, то это не экономия, а дополнительный расход на ненужную вещь.

Подписки на цифровые услуги тоже в этом списке. Возможно, отдельно они стоят немного, но вместе могут забирать до 1000 гривен ежемесячно.

Четвертая черная дыра – спонтанные покупки в супермаркетах: зашли за базовыми продуктами, а вышли с полными пакетами.

Пятый пункт – незаметные комиссии и невыгодные курсы обмена. Снятие наличных в банкомате другого банка, переводы между карточками, обмен валюты без сравнения курсов — все это постепенно уменьшает бюджет.

Чтобы не терять деньги в черных дырах, нужно вести учет расходов. Не обязательно это делать постоянно, однако даже один-два месяца систематических записей покажут, куда идут деньги.

Расходы – это часто об удовольствии

Часто за покупками стоит не потребность в той или иной вещи – мы хотим получить быстрое удовольствие.

"Чтобы избегать таких покупок, нужно, во-первых, это осознать. А во-вторых, найти другие источники удовольствия. Это может быть физическая активность – пробежка, прогулка, танцы дома, любимое хобби. Также общение с друзьями, обучение и развитие", – отмечают эксперты КИТ Group.

Перед покупкой чего-либо стоит задавать себе контрольные вопросы:

Была ли у меня в планах эта покупка? Действительно ли мне это нужно? Буду ли я пользоваться этим через месяц?

Лайфхак для оптимизации покупок на онлайн-платформах: оставьте вещь в корзине на сутки. Если по истечении этого срока вы о ней вспомните, то покупайте. Однако в основном на следующий день эта вещь уже не нужна.

Долговая ловушка: как в нее не попасть

Еще одна серьезная угроза для бюджета – долги. В целом они могут быть нормальной частью финансовой жизни, однако если оправданы.

"Разумными можно считать кредиты на растущее в стоимости жилье, на образование, которое увеличит будущий доход, или на открытие бизнеса, который будет приносить прибыль. Займов на смартфон последней модели, модную одежду, развлечения или отпуск лучше избегать", – советуют в компании.

Если долги уже есть, следует провести их анализ: составить список с указанием суммы и процентной ставки каждого. Далее определить, какую сумму реально выделять ежемесячно для погашения.

Эксперты КИТ Group подчеркивают: финансовая грамотность – это не жесткие ограничения, а осознанный контроль и спокойствие. Это понимание, куда идут ваши денежные средства, и способность принимать взвешенные решения, а не действовать импульсивно.