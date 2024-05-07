Путин пятый раз захватил власть в РФ: какие еще президенты дольше всего правили странами

В современном демократическом мире регулярная смена власти считается не только чем-то нормальным, но и необходимым. Кажется, что находящиеся у власти диктаторы – это исключение из правил.

Владимир Путин снова захватил власть в РФ и это возмущает весь цивилизованный мир, однако на самом деле это далеко не единственная страна с перманентным правителем. OBOZ.UA подготовил подборку людей, которые правили гораздо дольше, чем длится президентский срок.

Монархи

Когда не существовало ни выборов, ни президентов, то было вполне нормально то, что власть принадлежит одному человеку на протяжении многих лет.

Например, Король Франции Людовик XIV, коронованный в 14 лет, находился у власти 72 года и 110 дней. Один из последних императоров Австро-Венгерской империи Франц Иосиф I – 67 лет 355 дней, а Князь Лихтенштейна Иоганн II – 70 лет 91 день.

В более современном мире монархии преимущественно ограничены конституционными рамками и фактически устраняют королей, королев, императоров и т.д. Однако они все еще играют политическую роль и оказывают влияние на общество на протяжении многих лет.

Таким образом, король Таиланда Рама IX, умерший в 2016 году Пхумипон Адульядет правил долгих 70 лет 126 дней. А Королева Великобритании Елизавета II находилась на престоле 70 лет 214 дней.

Президенты

Если с конституционными монархиями все ясно, то с президентами ситуация несколько иная. Они не ограничивают свою власть и остаются правителями только из-за амбиций.

Россия

Несмотря на то, что так называемый президент РФ Владимир Путин в 2008 году де-юро передал власть Дмитрию Медведеву и занимал должность премьер-министра, де-факто это было сделано только для того, чтобы легитимизировать последующие годы своего правления, поэтому можно сказать, что он у власти уже 25 лет.

Беларусь

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко благодаря репрессиям и поддержке со стороны РФ оставаться у власти уже в течение 29 лет.

Джибути

Президент Исмаил Омар Гелле был переизбран уже на пятый срок правления в 2021 году, у власти 24 года подряд.

Руанда

Поль Кагаме правит небольшой горной страной с 2000 года.

Сирия

Благодаря 12-летней гражданской войне, президент Башар Асад является лидером страны уже 23 года.

Уганда

78-летний Йовери Мусевени, переизбранный на шестой срок в 2021 году, возглавляет страну уже 37 лет.

Иран

Аятолла Али Хаменеи находится во главе исламской республики с 1989 года.

Таджикистан

Эмомали Рахмон пришел к власти незадолго после распада СССР и удерживает ее уже 30 лет.

Эритрея

Бывший лидер повстанцев Исаяс Афеверки является президентом с тех пор, как страна обрела независимость от Эфиопии в мае 1993 года.

Республика Конго

78-летний Дэнни Сассу-Нгессо был у власти 38 лет, с 1979 по 1992 год. Затем он вернулся на пост президента в 1997 и остается там и по сей день.

Камерун

Старейшим избранным лидером в мире является 90-летний президент Камеруна Поль Бия. Он находится у власти с 1982 года.

Экваториальная Гвинея

Теодоро Обианг Нгема пришел к власти в 1979 году. Во время его репрессивного правления Экваториальная Гвинея стала известна как "Африканская Северная Корея".

Куба

Рекордсменом пребывания у власти стал герой кубинской революции Фидель Кастро. Он правил 49 лет, после чего в 2008 году передал власть своему брату.

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