"Психосоциальная поддержка в громадах во время кризисов и ЧС": Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-тренинг
Приглашаем специалистов/руководителей служб по делам детей и центров социальных служб и психологов присоединиться к онлайн-тренингу, организованному Фондом Рината Ахметова в рамках программы "Сиротству – Нет!".
Тема: "Психосоциальная поддержка в громадах во время кризисов и чрезвычайных ситуаций"
Дата и время проведения: 26 февраля 2026 года (четверг), 14:00-16:00
Спикерка: Наталья Астахова, практический психолог в учреждениях образования, тренер, супервизор, начальник отдела методического обеспечения социальной работы Днепропетровского областного центра социальных служб.
Формат:
Регистрация по ссылке.
На вебинаре участники обсудят эффективные методы психологической поддержки детей и взрослых в кризисных ситуациях и получат практические инструменты для работы с общинами во время чрезвычайных событий. Также будет уделено внимание развитию стрессоустойчивости специалистов и организации безопасной среды для пострадавших.
Вопросы, которые будут рассматриваться во время мероприятия:
– принципы психосоциальной поддержки семей в кризисе;
– применение подхода "ресурсной ориентации";
– базовые инструменты стабилизации детей и взрослых;
– основные инструменты в работе с семьями во время кризиса и чрезвычайных ситуаций;
– важность поддержания собственной профессиональной устойчивости.
Участники получат полезную информацию и практические советы от квалифицированного специалиста.
Фонд Рината Ахметова более 20 лет работает над тем, чтобы каждый ребенок рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей в Украине нашли свои семьи.