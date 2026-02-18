'Психосоциальная поддержка в громадах во время кризисов и ЧС': Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-тренинг

Приглашаем специалистов/руководителей служб по делам детей и центров социальных служб и психологов присоединиться к онлайн-тренингу, организованному Фондом Рината Ахметова в рамках программы "Сиротству – Нет!".

Тема: "Психосоциальная поддержка в громадах во время кризисов и чрезвычайных ситуаций"

Дата и время проведения: 26 февраля 2026 года (четверг), 14:00-16:00

Спикерка: Наталья Астахова, практический психолог в учреждениях образования, тренер, супервизор, начальник отдела методического обеспечения социальной работы Днепропетровского областного центра социальных служб.

Формат:

Регистрация по ссылке.

На вебинаре участники обсудят эффективные методы психологической поддержки детей и взрослых в кризисных ситуациях и получат практические инструменты для работы с общинами во время чрезвычайных событий. Также будет уделено внимание развитию стрессоустойчивости специалистов и организации безопасной среды для пострадавших.

Вопросы, которые будут рассматриваться во время мероприятия:

– принципы психосоциальной поддержки семей в кризисе;

– применение подхода "ресурсной ориентации";

– базовые инструменты стабилизации детей и взрослых;

– основные инструменты в работе с семьями во время кризиса и чрезвычайных ситуаций;

– важность поддержания собственной профессиональной устойчивости.

Участники получат полезную информацию и практические советы от квалифицированного специалиста.

Фонд Рината Ахметова более 20 лет работает над тем, чтобы каждый ребенок рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей в Украине нашли свои семьи.