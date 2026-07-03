Провел 654 дня в плену: защитник Мариуполя получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

С началом полномасштабной войны Виталий защищал Мариуполь на комбинате имени Ильича, получил несколько контузий, а при попытке прорыва из окружения попал в плен. В плену защитник подвергся жестоким пыткам. В результате избиений Виталий полностью потерял зрение на левый глаз, лишился 70% зубов и в настоящее время имеет II группу инвалидности.

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Сегодня благодаря Фонду в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали" военнослужащий начинает новую жизнь в собственной квартире. Это поможет ему как можно быстрее восстановиться и строить планы на будущее.

"Такое ощущение, будто это происходит не со мной. Хочу выразить благодарность организации "Сердце Азовстали", Ринату Леонидовичу. Спасибо за эту поддержку, за то, что вы делаете. Это очень много значит для нас", – говорит защитник.