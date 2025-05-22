Процесс продолжается: в Минюсте сказали, сколько осужденных уже вступили в ряды ВСУ

Привлечение осужденных в ряды Вооруженных сил Украины продолжается. По последним данным, 8500 заключенных уже вступили в армию за год с начала действия соответствующего закона.

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Об этом сообщил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов в комментарии "Укринформу". Чиновник также добавил, что еще примерно полторы тысячи заявлений от осужденных сейчас находятся на рассмотрении.

"Процесс продолжается", – сказал чиновник и добавил, что мобилизованные из числа осужденных воюют достаточно хорошо.

Кроме того, среди боевых подразделений существует большой спрос на рекрутинг этой категории лиц.

"Более половины были заключены за преступления имущественного характера, то есть кражи, разбой, грабежи, еще примерно 10% - за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, около 6% - за убийства, а остальные - за различные другие преступления", – рассказал чиновник, отвечая на вопрос, за какие преступления отбывали наказание осужденные, которые присоединились к рядам ВСУ.

Накануне сообщалось, что в Украине во время всеобщей мобилизации разрешено призывать в армию осужденных граждан, кроме лиц, отбывающих наказание за преступления против национальной безопасности нашего государства. Сейчас в Вооруженных силах Украины служит 8300 осужденных, еще 1 тыс. заявок ожидает рассмотрения.

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