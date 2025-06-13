'Прошла не один курс химиотерапии': украинская журналистка нуждается в помощи в лечении от страшного недуга

Украинская журналистка Валерия Кисилева нуждается в помощи в лечении страшного недуга. В 2024 году у девушки обнаружили лимфому Годжкина.

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Об этом сообщает черкасский телеканал ВИККА. Более года Валерия, с небольшими перерывами, находится на лечении в Черкасском онкологическом центре.

По словам директора телеканала ВИККА Сергея Кузляева, девушка прошла несколько курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. Сейчас она находится на конечном этапе, где ей понадобятся препараты для достижения состояния ремиссии.

Сейчас есть потребность в препарате "Адцетрис", стоимость которого составляет 100 тыс. грн. Это значительные средства, более того позади целый курс лечения, на который были потрачены немалые деньги. К сожалению, семья больной журналистки самостоятельно не в состоянии оплатить стоимость препарата.

"Валерия очень хочет вернуться к работе. Стать снова ведущей программы "Погода" на телеканале ВИККА, делать сюжеты, а еще она мечтает воплотить свой собственный телевизионный проект, чтобы помогать и поддерживать онкобольных детей", – отметил Сергей Кузляев.

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Что известно о болезни

Лимфогранулематоз, или болезнь Годжкина, злокачественная гранулема – злокачественное заболевание лимфоидной ткани, характерным признаком которого является наличие гигантских клеток Штернберга, которые обнаруживают при микроскопическом исследовании пораженных лимфатических узлов.

Злокачественные поражения лимфатического аппарата и кроветворных органов составляют значительную группу среди новообразований человека. Их называют обычно системными заболеваниями, так как опухолевый процесс захватывает не один орган, а весь кроветворный или лимфатический аппарат.

Из общих симптомов типичными для лимфогранулематоза считают:

периодические повышения температуры;

кожный зуд;

заливной пот;

нарастающую слабость;специфические изменения в крови.

Как сообщал OBOZ.UA, в Великобритании планируют внедрить новый способ лечения рака. Это инъекции иммунотерапевтического препарата ниволумаб, которые позволят эффективно бороться с 15 видами этого заболевания, что значительно сократит время лечения и сделает его более удобным для больных.

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