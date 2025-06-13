"Прошла не один курс химиотерапии": украинская журналистка нуждается в помощи в лечении от страшного недуга
Украинская журналистка Валерия Кисилева нуждается в помощи в лечении страшного недуга. В 2024 году у девушки обнаружили лимфому Годжкина.
Об этом сообщает черкасский телеканал ВИККА. Более года Валерия, с небольшими перерывами, находится на лечении в Черкасском онкологическом центре.
По словам директора телеканала ВИККА Сергея Кузляева, девушка прошла несколько курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. Сейчас она находится на конечном этапе, где ей понадобятся препараты для достижения состояния ремиссии.
Сейчас есть потребность в препарате "Адцетрис", стоимость которого составляет 100 тыс. грн. Это значительные средства, более того позади целый курс лечения, на который были потрачены немалые деньги. К сожалению, семья больной журналистки самостоятельно не в состоянии оплатить стоимость препарата.
"Валерия очень хочет вернуться к работе. Стать снова ведущей программы "Погода" на телеканале ВИККА, делать сюжеты, а еще она мечтает воплотить свой собственный телевизионный проект, чтобы помогать и поддерживать онкобольных детей", – отметил Сергей Кузляев.
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Что известно о болезни
Лимфогранулематоз, или болезнь Годжкина, злокачественная гранулема – злокачественное заболевание лимфоидной ткани, характерным признаком которого является наличие гигантских клеток Штернберга, которые обнаруживают при микроскопическом исследовании пораженных лимфатических узлов.
Злокачественные поражения лимфатического аппарата и кроветворных органов составляют значительную группу среди новообразований человека. Их называют обычно системными заболеваниями, так как опухолевый процесс захватывает не один орган, а весь кроветворный или лимфатический аппарат.
Из общих симптомов типичными для лимфогранулематоза считают:
- периодические повышения температуры;
- кожный зуд;
- заливной пот;
- нарастающую слабость;специфические изменения в крови.
Как сообщал OBOZ.UA, в Великобритании планируют внедрить новый способ лечения рака. Это инъекции иммунотерапевтического препарата ниволумаб, которые позволят эффективно бороться с 15 видами этого заболевания, что значительно сократит время лечения и сделает его более удобным для больных.
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