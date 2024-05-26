Пророк 'сексуальной революции' Вильгельм Райх: уроженец львовского села Добряничи

Трудно найти человека, которому был бы незнаком термин "сексуальная революция". А вот о том, что его авторство принадлежит ученому украинского происхождения Вильгельму Райху, известно немногим. Его называли "проповедником организмов" и "иконой хиппи". Участники студенческих протестов в Париже в конце 60-х годов писали цитаты из его трудов на стенах Сорбонны, а в Берлине бросали в полицию томики его труда "Массовая психология фашизма". Его взгляды вросли в идеологию феминизма и анархистов, проповедовавших "свободную любовь", ему посвящала песни Кейт Буш. Вильгельм Райх – одна из самых ярких и уж точно самых радикальных личностей в психологической науке ХХ века – появился на свет на украинской земле.

Условно счастливое детство

Вильгельм Райх родился 24 мая 1897 года на Львовщине, в селе Добряничи, население которого насчитывало всего 400 человек, в крупном поместье, арендованном семьей. Деспотичный, ревнивый и властный отец делал жизнь Вильгельма и его матери невыносимой, не давая своим близким и шагу свободно ступить. Но даже это условно счастливое детство закончилось, когда мать мальчика завела роман с гувернером сына. Непорядочный молодой человек за незначительные деньги выдал несчастную женщину ее мужу, который с тех пор вымещал на ней свою злобу единственным понятным ему способом – с помощью кулаков. Устав терпеть постоянные побои, мать покончила с собой. Отец пережил ее не надолго: воспаление легких, которое он подхватил, переросло в туберкулез, который в то время был неизлечимым, – и умер спустя три года после жены.

Воин, медик, психолог

Вильгельм, винивший в смерти матери себя (все-таки гувернера нанимали для него), какое-то время еще пытался сохранять привычный для себя образ жизни, но во время Первой мировой войны поместье, в котором он жил, было разрушено. Райх служил в австрийской армии, а после окончания военных действий отправился в Вену – учиться медицине. Попав на лекцию Зигмунда Фрейда, он увлекся его идеями и устроился на работу в его клинику, где довольно быстро дослужился до вице-директора, а затем ушел, решив, что глупо заниматься разработкой чужой идеи, имея собственную.

Патриархат и подавление здоровой сексуальности

Корнем зла Райх – это стало следствием его детских травм – считал патриархальное общественное устройство: по его мнению, именно с переходом к патриархату человечество на своем пути свернуло не в ту сторону. Причем он повлиял не только – и не столько – на межличностные отношения, но и на устройство общества, в котором господствуют авторитарные структуры: оно подавляет здоровую сексуальность, что и ведет к многочисленным проблемам. Райх считал, что неразряженная сексуальная энергия становится причиной неврозов, тогда как оргазм, напротив, имеет лечебную силу, то есть является основой физического здоровья.

Решать возникающие в человеческой жизни проблемы Райх предлагал радикальными способами: ликвидировать сексуальную безграмотность (прежде всего в вопросах контрацепции и венерических заболеваний), разрешить разводы и аборты, поддерживать осознание сексуальных проблем и обращение за помощью к специалистам соответствующего профиля. Для 20-х годов ХХ века такой подход был более чем смелым, но, несмотря на это, недостатка в клиентах в созданных им в Европе клиниках сексуальной гигиены для рабочих не наблюдалось – желающих решить свои проблемы было очень много.

"Сексуальная революция"

С приходом к власти Гитлера ученый, проживавший тогда в Германии, справедливо решил держаться от режима подальше – его труд "Массовая психология фашизма", где автор обвинял в ее создании все ту же патриархальную общественную систему, стал бы для него путевкой в концлагерь. Райх переехал в Бельгию, но и там его взгляды на сексуальное просвещение не пришлись ко двору, а затем – в Швецию, где он тоже надолго не задержался. Наконец его пригласили в Норвегию – предложили преподавать в университете Осло. Здесь Райх проводил важные для доказательства своей теории эксперименты, замеряя осциллографом возникающие при интимном контакте токи, и написал свой знаменитый труд "Сексуальная революция", давший название и процессам, происходящим в обществе в 20-х (считается, что это произошло в постреволюционной России), а затем 60-70-х годах прошлого века. Однако консервативному норвежскому обществу его чересчур уж смелые исследования не понравились, и Райху начали намекать, что у него нет на них лицензии. Дело снова шло к тому, что и из этой страны ему придется уезжать.

"Оргонная энергия"

Приглашение переехать в Америку, которое он получил, подоспело вовремя. Уезжая, он, как говорят в таких случаях, успел вскочить в последний вагон – точнее, на последний теплоход, отплывший из Норвегии в Нью-Йорк 19 августа 1939 года. Следующий рейс отправился по этому маршруту уже после окончания Второй мировой.

В США Райх смог развернуться в полную силу. Именно здесь он сформулировал свою знаменитую теорию об "оргонной энергии" – таинственной силе, которая пронизывает всю Вселенную и "блуждает" в земной атмосфере. Ее он "накапливал" в больших коробках-аккумуляторах. По мнению Райха, сидя в такой коробке, человек мог излечиться от любых заболеваний – как физиологических, так и ментальных, включая шизофрению. В поисках поддержки своих изысканий Райх дошел до самого Альберта Эйнштейна, но тот не оправдал возложенных на него ожиданий: процессы, происходящие в оргонном аккумуляторе, он объяснил действием законов физики, а не открытого Райхом излучения. Но ученый не отступился – он продолжал свои исследования, и вскоре его органные аккумуляторы начали пользоваться популярностью не только у простых людей, но и у звезд: так, фанатами его коробок были знаменитые в то время писатели – культовые фигуры второй половины ХХ века: Джером Сэлинджер, Ален Гинсберг, Норман Мейлер, Уильям Берроуз.

Конфликт с научным миром и неудачи в личной жизни

Пока американцы – а за ними и весь мир – принимали идеи Райха на ура, его коллеги-ученые начали все больше отдаляться от него. Направленность его экспериментов, равно как и их результат, большинство ученых мужей ни понять, ни, тем более, повторить не могли, поэтому Райха начали называть шарлатаном. По мнению многих, несостоятельность теорий косвенно подтверждал и тот факт, что личная жизнь самого ученого не сложилась – два его брака закончились разводом. С первой женой Райх расстался еще в Германии, вторая, балерина, сбежала от ученого уже в Америке. Выступая за сексуальную свободу для женщин вообще, он отказывал в ней тем, кто находился рядом с ним. Как когда-то и его отец, Райх, сам заводивший множество мимолетных связей, довел ее до невменяемого состояния своей ревностью. К счастью для нее, рук он не распускал, но устраивал безобразные сцены, а вот на ее аккомпаниатора однажды набросился с кулаками.

Тюремный срок и смерть

Надо признать, что гонители своего добились: в 1954 году федеральная организация по контролю пищевых продуктов и медикаментов подала на него в суд за использование не прошедшего проверку и не получившего лицензию медицинского оборудования – все того же оргонного аккумулятора. На суде Райх вел себя чересчур эмоционально, из-за чего наговорил лишнего. В результате его не только обвинили в мошенничестве и обмане потребителей, но и в неуважении к суду. Ученому присудили два года тюрьмы, а все его труды и аккумуляторы по приговору надлежало сжечь – так уже поступили с его книгами двадцать лет назад в фашистской Германии. Отсидев треть срока, ученый получил возможность освободиться за хорошее поведение, но за день до заседания комиссии, которая должна была решить этот вопрос, 3 ноября 1957 года, Райха нашли в камере мертвым – его сразил инфаркт.

Вильгельма Райха похоронили на территории принадлежащего ему поместья. Церемония прошла в соответствии с написанным им самим сценарием – под "Аве Марию" Шуберта. На надгробном памятнике нет даже имени, высечены только две даты – рождения и смерти…