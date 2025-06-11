Прохлада и дожди: какие области Украины накроет непогода в среду, 11 июня

Половину Украины в среду, 11 июня, накроют дожди. Ночью осадки ожидаются в северо-западной части, а днем кратковременные дожди с возможными грозами пройдут в западных, Житомирской, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской и Одесской областях.

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На остальной территории погода будет с переменной облачностью и без осадков. Прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра на своем сайте.

Эксперты пояснили, что отсутствие дождя обеспечит антициклон, сформированный в преимущественно прохладном воздухе. Но к западу страны утром приблизится атмосферный фронт, с которым в течение дня влажная воздушная масса распространится примерно до линии Винница – Киев – Черкассы.

Однако в других регионах сохранится малооблачная погода, поэтому воздух больше всего прогреется в южной части и восточных областях.

Ветер в среду будет южным (на западе северо-западным), 7-12 метров в секунду, в Карпатах днем местами с порывами в 15-20 метров в секунду.

Ночью средняя температура от +10 до +12 (на юге даже до +17 градусов).

Днем на западе будет от +18 до +21 (на Закарпатье до +23). В северных и большинстве центральных областей от +20 до +24, на востоке и юге от +24 до +28 градусов.

Как писал OBOZ.UA, синоптики ранее предупреждали, что 10–12 июня в Украину придет настоящее похолодание – почти во всех регионах ожидается снижение температуры. Вместе с ним придут дожди, а иногда даже грозы, которые помогут освежить воздух после длительных жарких дней.

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