Прогреет до +12: в Украине резко изменится погода

В Украине в пятницу, 19 января, ожидается резкое изменение погоды. Температура воздуха кое-где поднимется до +12 градусов тепла.

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Но погодные условия будут сложными. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Да, в пятницу всю Украину затянет облаками.

Осадки в виде дождя синоптики прогнозируют в южной, восточной и Днепропетровской областях. Температура воздуха в этих регионах ночью удержится на уровне +1…+6 градусов, днем +4…+9, на крайнем юге страны до +12 градусов.

На остальной территории ожидается умеренный дождь и мокрый снег. Температура воздуха в течение суток прогнозируется в пределах +3…-2 градусов, в центральных областях 0…+5.

Ветер в Украине юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, ночью на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптиков, февраль 2024 года будет теплее января. В последний месяц этой зимой будет преимущественно идти либо мокрый снег, либо дождь.

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