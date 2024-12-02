Польша. Поезд Интер-сити Перемышль-Костшин.

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10 часов от украинской границы до немецкого через всю страну.

Путь от Киева в Берлин получился не очень приятным. Если на поезд Киев-Перемышль удалось приобрести купе, то на поезд Перемышль-Костшин на Одере уже через две недели купить купе было невозможно. 1 декабря воскресенье и поезд перегружен пассажирами. Мы ехали в знакомом для нас вагоне типа Интер-сити, но в Польше продаются на него еще и стоя места. В воскресенье студенты забили все уголки вагона, стоя и на проходе сидя. Я увидел что действительно украинцев очень много двигались поездами через Польшу и дальше. 20-25% всех вагонов заняты нами. Увидел, что польское общество устало от украинцев. Молодежь еще реагирует нормально, а средний возраст и постарше, не очень. По взглядам и жестам видно пренебрежение. Почти никакого снисхождения к украинцу и к инвалиду украинца тоже. Надо по несколько раз повторить просьбу, чтобы пристыдить поляка и он сдвинулся с места.

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Побачив сам відкриту зневагу до українців. Один поляк сусід, показово намовляв гучно комусь голосові смс с висловлюваннями, як йому набридлі ці "курви українці" які усюди, квітка вільно не придбати та ще і розмовляють російською. Він показово звертався до українок сусідок на англійський. Я відчув себе сьогодні дійсно другим сортом. Мабуть майже третім, тому що не соромлячись сусід поляк на підпитку, вголос висловлював по телефону образу до українців. Я в житті вже це проходив тому що 20 років мандрую по світу. А ось іншим українцям це цікавий урок щоби зрозуміти що в своїй країні ми господарі, а за кордоном ми другий сорт. Тільки такими прикладами можливо навчити молодь любити Україну.

В Польщі, та і в усіх інших країнах, поважають українців тільки з грошима.

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