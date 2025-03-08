Премьер Лондонского королевского балета, киевлянин Иван Путров, организовавший гала-концерт 'Танец для Украины'

Иван Путров – украинский и английский танцовщик, балетный продюсер и менеджер – в течение 12-ти лет танцевал на сцене Лондонского королевского балета, 8 из них – как премьер, а это звание дается солистам пожизненно. Не забывал он при этом о Национальной опере Украины, где всегда был желанным гостем и танцевал в качестве приглашенной звеpды.

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После ухода с главной британской сцены, произошедшего в 2010 году, Путров совмещает деятельность продюсера и менеджера, работая над интересными балетными проектами. Одним из них стал благотворительный гала–концерт "Танец для Украины", который он организовал в 2022 году – после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Сейчас Иван Путров работает над новым – украино-британским проектом, балетом Петера Людвига Гертеля "Тщетная предосторожность", идея постановки спектакля на сцене Национальной оперы Украины принадлежит ему – премьера должна состояться в конце нынешнего театрального сезона.

Театральное детство

Иван Путров родился 8 марта 1980 года в Киеве в семье артистов балета Киевского театра оперы и балета имени Т.Г. Шевченко (ныне – Национальная опера Украины) Натальи Березиной и Александра Путрова, который после окончания карьеры танцовщика стал известным театральным фотографом. Впервые Иван вышел на сцену в возрасте 10-ти лет в балете Михаила Скорульского "Лесная песня". Несмотря на это, о театре Иван не мечтал: сцена, считает он, должна быть волшебством и тайной, а для него она стала делом обыденным – он почти каждый день проводил за кулисами, приходя в театр с родителями, и был уверен, что у его ровесников все точно так же. В Киевское хореографическое училище Ивана буквально за руку привела мама. И только там – во время учебы он понял, что действительно хочет танцевать.

Победа в престижных конкурсах и Школа королевского балета

В 1996 году Путров стал победителем сразу двух конкурсов – Международного конкурса артистов балета имени Сержа Лифаря и "Приза Лозанны", к которому прилагалась стипендия на учебу в британской Школе королевского балета. Иван решил отказаться от нее, взяв денежный эквивалент премии, и директору школы Мерлу Парку пришлось долго его уговаривать. В результате они достигли компромисса: Путров должен был приехать в Великобританию летом, во время каникул, чтобы посмотреть на учебное заведение, так сказать, изнутри, и уже потом решить, как ему поступить. Школа Ивану понравилась, но еще больше ему пришелся по душе Лондон – город его совершенно очаровал: он каждый день ходил по музеям, выставочным залам и – особенно! – театрам. Решение о переезде было принято, а его учителями стали преподававший классический танец знаменитый петербургский танцовщик Герман Замуэль, который за несколько лет до этого переехал в Англию из США, и знаменитая советская балерина Суламифь Мессерер – у нее Путров брал уроки.

Артист балета…

В 1998 году, окончив Школу королевского балета, Путров был приглашен в труппу королевского балета, в котором с 2001 года и качестве премьера прослужил двенадцать лет. Параллельно он был приглашенным солистом Национальной оперы Украины. Но, по словам Путрова, ему хотелось большего разнообразия в творчестве, чем танцевать по "20 "Щелкунчиков" подряд". К тому же, он хотел быть не только артистом балета, но и балетмейстером, продюсером, менеджером.

…и продюсер

Целью балетного проекта Men in Motion ("Мужчины в движении"), который Иван Путров создал в 2012 году, было восстановление исторической справедливости по отношению к мужчинам – артистам балета. В романтический период развития этого вида искусства главными на сцене были балерины, что же до мужчин, то они существовали исключительно в роли "технической поддержки" – в прямом смысле этого слова. Все изменилось в начале ХХ века, когда такие выдающиеся исполнители как Рудольф Нуреев и Серж Лифарь дали "право голоса" на балетной сцене и мужчинам, сделав их полноправными – а иногда и главными – участниками спектаклей.

"И только потом придут победы"

О своей личной жизни Иван не распространяется даже в интервью, считая, что артист должен производить впечатление на зрителей на сцене, а вне ее быть недоступным для зрителей и поклонников, чего в эпоху интернета добиться очень сложно. А вот того, что его работа – не только триумф, но и тяжелый труд, артист не скрывает: "С одной стороны балет – это чудо, а с другой – ежедневные репетиции и тренировки, ведь тело танцовщика – инструмент, который нужно держать в тонусе". Помимо труда необходимо придерживаться строгой дисциплины, во многом себя ограничивая, а от чего-то и вовсе отказываясь, иначе не получится все время оставаться в форме. Также,, по его словам, артисту балета необходимо проявлять редкостное упорство, работая над собой: бывает, что на репетиции что-то не получается, но, по словам Ивана, он не имеет права отступать, а должен пробовать снова и снова – до тех пор, пока все выйдет так, как нужно. "Нельзя останавливаться на полпути – говорит Путров в интервью – препятствия созданы для того, чтобы их преодолевать, они делают артиста сильнее. И только потом придут победы". А жизненным – и профессиональным – девизом Путрова является цитата Конфуция: "Неважно, сколько раз ты падал. Важно, сколько раз ты поднимался и продолжал идти вперед".

"Мы не могли сидеть сложа руки"

Через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в конце марта 2022 года, Иван Путров и учившаяся в Киеве румынская балерина Алина Кожокару организовали благотворительный гала-концерт "Танец для Украины". Он прошел на самой большой площадке Лондона – Колизеуме, являющемся домашней сценой Английских национальных оперы и балета, и в нем приняли участие двадцать звезд мирового балета из Украины, Аргентины, Франции, Японии, Кубы, Испании, США и даже Россия.

Все деньги, а речь шла о 130 тысячах долларов, вырученные от билетов и в качестве пожертвований (чек с внушительной суммой прислал организаторам Михаил Барышников), были направлены в качестве гуманитарной помощи в Украину – организаторы надеялись, что могут "спасти жизни" многих людей. Общаясь с прессой, Иван Путров тогда сказал: "У нас очень много близких в Украине, поэтому мы не могли сидеть сложа руки и смотреть новости. Мы хотели чем-то помочь. У искусства есть голос, и он – наш".