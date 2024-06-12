Проводили исследования, наблюдали деятельность компаний. Отобрали компании, которые назвали "десятикратники". За период исследования они достигали показателей, в 10 раз превышающих средние результаты в определенной деятельности.

Далее текст на языке оригинала.

Ось правила компаній "десятикратників":

Фанатична дисципліна, послідовність в діях та цілеспрямованість. Вони наполегливо дотримувались того шляху, який вів її до своїх цілей. Емпірична креативність при прийнятті рішень. Не звертають увагу на думку інших людей і на загальні правила, а шукають реально працюючі рішення, застосовують новаторські методи. Продуктивна параноя. Вони добре підготовлені до перемін в конкурентному середовищі. Не розслабляються, чітко розуміють, що обставини можуть повернутися проти них. Продуктивність це саме той час, коли заробляєш (а не коли працюєш). Лише особисто працівник може його зменшити або збільшити. А значить, може зменшити або збільшити свій заробіток.

Із книги "Karmalogic" Олексія Ситникова.

Мене завжди вражають геніальні люди. В позитивному значенні. Вражає їх розум.

Раніше я думала, "Де можна знайти так багато людей з високим інтелектом IQ, з високо розвинутим емоційним інтелектом, які будуть працювати в одній компанії, і піднімати компанію на вражаюче високий рівень"?

Якщо чесно, аж не вірилось, що таке можливо.

Але зараз, сьогодні, я знаю – наш мозок може ВСЕ! Причому мозок кожної людини, без виключення. Для цього потрібно лише поставити ціль, спланувати шлях досягнення.

Я щодня задаю собі питання "Що я ще не зробила для досягнення своєї цілі?"

Ви знаєте, нові думки, креативність приходять, появляються в голові. Тому що мені треба, тому що я сильно хочу. А моя ціль мене запалює і мотивує.