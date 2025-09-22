Рош ха-Шана: что означает название еврейского праздника и какой год у них сейчас

Еврейский Новый год, известный как Рош ха-Шана, является одним из важнейших духовных праздников в иудейской традиции. Он символизирует начало нового календарного цикла, время для покаяния и обновления. Это не просто празднование смены дат, а глубокий момент для размышлений, молитвы и очищения души.

Люди обращаются к Богу с просьбой о прощении и благословении, осознавая собственные ошибки и стремясь к исправлению. Рош ха-Шана длится два дня и открывает период осенних праздников, имеющих огромное значение в религиозной жизни еврейского народа. В 2025 году он начнется вечером 22 сентября и ознаменует наступление 5786 года по еврейскому календарю.

Традиции Рош ха-Шана

Одной из важнейших традиций Рош ха-Шана является звучание шофара – бараньего рога, который призывает к покаянию и духовному пробуждению. Его звук создает особую атмосферу в синагогах и напоминает о необходимости переосмысления собственных поступков. На праздничном столе обязательно подают яблоки с медом – символ надежды на сладкий и благословенный год. Хала, специально приправленная медом, подчеркивает идею полноты жизни и достатка. Важным обрядом является ташлих – обычай бросать хлебные крошки в воду, что символизирует очищение от грехов и начало нового этапа жизни.

В библейских текстах Рош ха-Шана имеет пророческое значение. В Псалмах и книге Иезекииля звучит предупреждение о Судном дне и призыв быть готовыми услышать трубу Божью. В христианской традиции звук трубы также ассоциируется с концом века и возвращением Мессии, что придает празднику универсальное значение.

Месяц элул, который предшествует Рош ха-Шана, считается особым временем для внутреннего очищения и раскаяния. Пророки Ветхого Завета отмечали важность поиска Бога именно в эти дни, чтобы получить защиту и благословение. Для верующих это напоминание, что день Господень может прийти неожиданно, "как вор ночью", и только подготовленное сердце встретит его с радостью.

Рош ха-Шана — это не только начало нового года для иудеев, но и символическое послание всему человечеству. Он напоминает, что всегда есть возможность начать с чистого листа, переосмыслить свои поступки и вернуться к Богу. Этот праздник учит: время прощения, надежды и духовного обновления открыто для каждого, кто готов сделать этот шаг.

Какой год у евреев

Согласно еврейскому календарю, сейчас начинается 5786 год. Этот год начался с праздника Рош ха-Шана, который отмечается с 23 по 25 сентября 2025 года.

