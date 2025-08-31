СМИ заявили о запрете сентябрьского паломничества хасидов в Умань: в Израиле опровергли

Украина может запретить проведение ежегодного паломничества десятков тысяч евреев-хасидов в Умани в следующем месяце. Причиной такого решения являются проблемы с безопасностью, вызванные войной с Россией.

Об этом пишет The Times of Israel. Решение запретить паломникам посещать могилу лидера хасидов раввина Нахмана из Бреслова во время праздника Рош ха-Шана частично связано с запретом на массовые собрания, который действует по всей Украине с момента вторжения России в феврале 2022 года. Однако Израиль опроверг якобы запрет Украины в отношении паломников в Умани.

За последний месяц Россия усилила свои атаки беспилотниками и ракетами на города Украины, включая масштабные атаки на западную и центральную части Украины, где расположена Умань (Черкасская область).

В предыдущие годы Украина настоятельно рекомендовала паломникам воздержаться от посещения этого района из соображений безопасности, но десятки тысяч людей все же совершили это путешествие, въехав в Украину через границу с Молдовой.

Неназванный украинский чиновник сообщил, что Киев разочарован отсутствием поддержки Израиля перед лицом угроз России и требует, чтобы в случае, если паломничество все же состоится по плану, Иерусалим предоставил как финансовую поддержку, так и физическое присутствие полиции на месте в Умани.

Кроме этого, правительство Молдовы также требует различных гарантий от Израиля. Предполагая, что посетители действительно прибудут, и будут делать это через Молдову, то Кишинев имеет несколько требований. Среди них:

профинансировать строительство временного терминала для дополнительных рейсов, перевозящих паломников к месту паломничества и обратно, в размере восьми миллионов шекелей;

обеспечить присутствие полиции вдоль маршрута и на рейсах;

профинансировать любое необходимое оборудование для безопасности и логистики.

У Израиля есть время до 3 сентября, чтобы перечислить полную сумму за операцию правительству Молдовы, иначе ей не позволят продолжать.

Что говорят в Израиле относительно нынешнего паломничества в Умани

В Израиле опровергли якобы запрет Украины в отношении паломников в Умани.

"По состоянию на сегодня нет никаких изменений в политике Украины относительно прибытия верующих на Рош ха-Шана", – цитирует представителя израильского МИД репортер Axios Барак Равид.

Почему хасиды ежегодно массово едут в Умань

Десятки тысяч людей ежегодно едут в Умань на празднование еврейского Нового года, чтобы побывать на могиле хасидского мудреца раввина Нахмана из Бреслова, который жил в начале XIX века.

Традиция паломничества в Умань существует с XIХ века и ежегодно привлекает паломников из разных уголков мира, в частности из Израиля, США и Европы.

Рош ха-Шана начинается с заходом солнца и длится два дня, приходясь на 1-2 тишрея по еврейскому календарю. Этот праздник символизирует новое начало и надежду на благословение на грядущий год.

Во время празднования хасиды придерживаются древних традиций, среди которых – ритуальные молитвы, звук шофара (ритуального бараньего рога), обрядовая трапеза и особые символические действия, например потребление яблок с медом в знак пожелания сладкого нового года и молитвы у водоемов для искупления грехов.

Что предшествовало

Паломничество в Умань на празднование еврейского Нового года в следующем месяце становится все более насущным приоритетом для лидеров хареди, которые попросили разрешения для членов общины отправиться на это место и, как сообщается, работали над тем, чтобы обеспечить 10 миллионов шекелей (3 миллиона долларов) из правительства Израиля для облегчения путешествий в Украину через Молдову.

Обсуждения по Умани происходят на фоне того, как законодатели хареди давят на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ЦАХАЛ, чтобы позволить студентам ешивы, которые уклоняются от призыва, принять участие в паломничестве, а лидер партии ШАС Арье Дери утверждает, что эта поездка является религиозным долгом и не должна рассматриваться как отдых.

Эти усилия, похоже, пока не увенчались успехом, поскольку на этой неделе появились сообщения о том, что Армия обороны Израиля планирует разместить военную полицию в пунктах въезда по всему Израилю, включая аэропорт Бен-Гурион, для ареста уклонистов от призыва, пытающихся выехать на праздники.

В конце августа Генеральная прокуратура заявила правительству, что она не имеет права создавать механизм, который бы позволял ультраортодоксальным представителям, уклоняющимся от призыва, покидать Израиль, и что любой план позволить таким лицам поехать в Умань будет незаконным.

Обсуждение происходит на фоне национальных дебатов относительно давнего освобождения хареди от обязательной военной службы. Около 80 000 мужчин-хареди имеют право на призыв в то время, когда Армия обороны Израиля утверждает, что сталкивается с острой нехваткой человеческих ресурсов на фоне продолжающейся войны.

Лидеры хареди поручили своим последователям избегать призыва, изображая его как угрозу их образу жизни, и настаивают на закреплении массовых увольнений в законодательстве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о причинах паломничества хасидов в Умань, дал объяснение этой традиции и что означает Рош ха-Шана, или еврейский Новый год.

