Потепления не ожидается, а кое-где выпадет снег: синоптики дали прогноз погоды на четверг

В четверг, 3 апреля, погода в Украине будет дождливая в некоторых областях, а кое-где выпадет снег. Однако температура воздуха будет достигать +17.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, на погоду в стране будут еще влиять атмосферные фронты, обуславливая небольшие осадки.

Небольшой дождь пройдет в западных, Винницкой, Житомирской Киевской областях и на юго-востоке страны. Днем атмосферное давление будет расти и небо проясняться. Однако в Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны еще ожидается небольшой дождь.

Ветер северный с переходом на северо-восточный, будет двигаться с умеренной скоростью 5-10 м/с.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+17 градусов, ночью будет прохладнее +3...+8, а в западных областях +1...+6.

Холоднее всего будет в Карпатах, где днем температура воздуха будет +3...+8, а ночью около нуля. В горах днем небольшой дождь, а ночью – мокрый снег.

В Киеве и области 3 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в столице днем будет колебаться в пределах +14…+16, ночью ожидается +5…+7.

По области днем +12…+1, ночью +3…+8.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, апрель 2025-го в Украине будет теплее средних многолетних показателей, хотя превышение нормы ожидается менее выраженным, чем в марте. Вероятность снегопадов на равнинах низкая, однако в Карпатах снег будет сохраняться в течение всего месяца.

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