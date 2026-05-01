Посттравматический рост как фундамент: в 'Сердце Азовстали' рассказали о 'ключе' к эффективной поддержке ветеранов

Директор ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева приняла участие в конференции "Публичное управление для устойчивого развития", где во время дискуссии, посвященной ветераноцентричности, очертила ключевой подход к поддержке военных: она должна быть не фрагментарной, а системной – от момента возвращения до полноценной самореализации.

По словам Мальцевой, за три года команда предоставила более 28 000 пособий и поддержала около 8 000 защитников Мариуполя – напрямую или через членов их семей. В рамках проекта сформировано активное сообщество из более 2 500 участников, а более 320 семей получили собственное жилье. Вместе с государственными институтами реализованы десятки инициатив, что подтверждает: системные изменения возможны только в партнерстве.

Особое внимание сегодня уделяется защитникам, которые возвращаются из плена. В работе с ними команда применяет подход посттравматического роста – не как попытку "вернуть все как было", а как процесс трансформации сложного опыта в ресурс и силу.

В "Сердце Азовстали" отмечают, что активно адаптируют международные практики к украинскому контексту и работают над формированием собственной модели поддержки, которая может стать основой для национального стандарта в сфере работы с ветеранами.

"Путь ветерана – это всегда больше, чем реабилитация. Это путь к новой роли, новым смыслам и уверенной жизни. И наша задача – пройти этот путь рядом", – подчеркнула Татьяна Мальцева.