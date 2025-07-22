После падения с велосипеда развилась тяжелая болезнь: дочери военного из Николаева нужна помощь

Десять месяцев 12-летняя жительница Николаева Варвара Коваленко-Артисевич находится в Охматдете. После падения с велосипеда в июне прошлого года у девочки развилась серьезная болезнь, миастения – патологическая мышечная утомляемость.

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Как рассказал OBOZ.UA, отец ребенка военнослужащий Дмитрий Суворовцев, в Николаевской детской областной больнице с родителей девочки брали деньги за дорогие лекарства. Кроме того в реанимационном отделении, куда родителей не допускали, над ребенко издевались и грубо обращались. А когда девочку перевозили на процедуру в другую больницу машина скорой помощи попала в ДТП.

Варя пострадала, но об аварии ничего не помнила, поскольку находилась под наркозом. Однако врачи не поставили в известность родителей о том, что произошло и быстро перенаправили ребенка в Охматдет.

И уже там медики обнаружили синяки и повреждения на теле девочки после аварии. Только после нашей публикации Варю следствие признало потерпевшей в ДТП.

С тех пор Варе пытаются помочь врачи Охматдета в Киеве. Тут ее состояние стабилизировали, подобрали лечение.

Однако теперь девочка нуждается в длительной и дорогой реабилитации. Ребенка готовы принять в медицинском реабилитационном центре "Модричі". Стоимость лечения на три месяца составляет 999 000 грн.

Мама девочки открыла банку для сбора средств. https://send.monobank.ua/jar/7ucJWjWGHi . Также деньги можно перечислять на карточку 4441 1111 2610 2627.