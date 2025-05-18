Послание группы услышали далеко за пределами Европы: в МИД Украины отреагировали на выступление Ziferblat на Евровидении

В субботу, 17 мая, состоялся финал песенного конкурса Евровидение-2025. Победу одержал исполнитель из Австрии, а группа Ziferblat, представлявшая Украину, заняла 9 место.

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В Министерстве иностранных дел Украины поздравили украинских исполнителей с этим достижением. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что заложенное в песню группы послание об общей памяти, надежде и боли украинцев услышали не только в Европе, но и далеко за ее пределами.

"Украина заняла 9 место на песенном конкурсе Евровидение-2025! Ziferblat представили "Bird of Pray" на мировой сцене – выступление, которое передало нашу общую память, надежду и нашу боль. Спасибо всем, кто поддерживал и голосовал за Украину. Ваши голоса помогли сделать послание группы громким и услышанным во всей Европе и далеко за ее пределами. Поздравляем Ziferblat с этим достижением!" – говорится в сообщении на официальной странице МИД в Facebook.

Напомним, OBOZ.UA пристально следил и оперативно рассказывал о том, как прошел гранд-финал Евровидения 2025, по итогам которого Украина вошла в ТОП-10. Победителем же в этом году стала Австрия, победу которой принес певец Йоханнес Пич.

Мы также рассказывали, что австрийский исполнитель, которого также называют JJ, вдохновлялся пропутинской оперной певицей Анной Нетребко и называет себя квиром.

Интересно, что в этом году зрители существенно повлияли на результаты Евровидения 2025. Так, наибольшие симпатии от телезрителей со всего мира получила исполнительница от Израиля, что, с учетом голосования жюри, принесло ей второе место на конкурсе.

А вот Украина, которую представляла группа Ziferblat с песней Bird of pray, получила 158 баллов от зрителей (шестое место в рейтинге зрительских симпатий). А вот от жюри было всего 60. В общем – 218 баллов, что позволило нашим исполнителям занять 9 место.

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