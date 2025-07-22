Пошли в разрез с ценностями: УШПС исключила шестерых выпускников, проголосовавших 'за' законопроект о САП и НАБУ

Образовательный проект "Украинская школа политических студий" отреагировала на принятие народными депутатами скандального законопроекта №12414, который может ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. УШПС решила исключить шестерых выпускников, которые поддержали вышеуказанный документ своими голосами.

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На ситуацию пресс-служба УШПС отреагировала в Facebook. В посте названы имена выпускников, которые были "за" законопроект №12414:

– Александр Дануца (выпускник 2008 года, ныне – нардеп от фракции "Слуга народа");

– Сергей Евтушок (выпускник 2011 года, народный избранник от ВО "Батькивщина");

– Дмитрий Кисилевский (выпускник 2017 года, "Слуга народа");

– Мария Мезенцева (выпускница 2018 года, "Слуга народа");

– Дмитрий Наталуха (выпускник 2018 года, "Слуга народа");

– Тамила Ташева (выпускница 2021 года, член фракции "Голос").

"Сегодняшнее голосование в Верховной Раде было очень показательным. Принятие законопроекта №12414 в рекордно сжатые сроки фактически ликвидирует независимость не только НАБУ и САП, но и любого прокурора. Таким образом мы вернулись к статус-кво 2012 года, когда "справедливость" была чисто номинальной категорией, а прокурорская вертикаль была скорее инструментом политического влияния. Это войдет в политическую историю Украины как пример большой политической близорукости и выстрела самому себе в ногу", – уверены организаторы образовательного проекта.

"Украинская школа политических студий" заверила, что всегда поддерживала демократическое, европейское развитие Украины на принципах ответственности.

"Мы неоднократно подчеркивали, что люди, действия которых идут в разрез с нашими ценностями, покидают сообщество", – напомнили в заметке.

Именно поэтому УШПС исключила названных выше лиц из своего сообщества. "Мы ценим вклад каждого и каждой в предыдущие годы, но в вопросах фундаментальных ценностей компромисса быть не может", – указала пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA, за проект закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и передает их генпрокурору, проголосовали 263 парламентария. Против выступили всего 13 народных избранников.

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