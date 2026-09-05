Посевной календарь на сентябрь 2026: в какие дни нельзя ничего делать

Сентябрь – ключевой месяц для подведения итогов летнего сезона, сбора урожая и активной подготовки сада к следующему году. Умеренное осеннее тепло и влажность создают идеальные условия для посадки ягодных кустарников, плодовых деревьев и озимых культур.

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Чтобы работа на участке принесла максимальную отдачу, хозяевам стоит учитывать влияние фаз Луны на развитие растений. Подробный посевной календарь поможет правильно спланировать время для посадки, ухода и отдыха.

Наиболее благоприятные дни для посадки и укоренения

В сентябре немало дней, когда лунная энергетика максимально благоприятствует посадочным работам и активному поливу. Лучшими датами для посадки деревьев, кустарников, луковичных цветов, озимого чеснока и зелени являются 1, 2, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 29 и 30 сентября. В эти периоды растения прекрасно укореняются и формируют крепкий иммунитет.

В частности, начало месяца под знаками Тельца и Рака (1, 2, 6 и 7 сентября) прекрасно подходит для посадки ягодных кустарников и посева быстросозревающей зелени в теплицах. Середина месяца под влиянием Скорпиона и Козерога (14-16 и 19-21 сентября) идеально подойдет для посадки клубники, малины, озимого чеснока и луковичных цветов. В конце сентября (29-30 числа) стоит завершить высадку саженцев плодовых деревьев и провести увлажняющий полив.

Неблагоприятные дни для садоводства в сентябре

Дни, когда Луна находится в неблагоприятных знаках, а также периоды новолуния и полнолуния требуют от садоводов отказа от посева и пересадки. Неблагоприятными датами для посадочных работ являются 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17, 18, 22, 23 и 26 сентября. В эти дни лучше сосредоточиться на санитарной обрезке, прополке, борьбе с вредителями и сборе урожая для длительного хранения.

Критическими датами месяца являются Новолуние (11 сентября) и Полнолуние (26 сентября), когда любая активная работа с растениями строго противопоказана. В эти дни садоводам рекомендуется сделать паузу, заняться приведением в порядок инвентаря или дезинфекцией инструментов.

Нейтральные даты и осенняя подготовка почвы

Даты 10, 12, 13, 27 и 28 сентября считаются нейтральными для огородных овощных культур. Однако они прекрасно подходят для подкормки почвы осенними фосфорно-калийными удобрениями, обработки участков после сбора овощей и посева сидератов (горчицы, фацелии, овса или ржи) для улучшения структуры почвы.

Благодаря правильному распределению нагрузки по лунному календарю можно обеспечить щедрый урожай и качественно подготовить огород к зимнему периоду.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие овощи высаживают в сентябре.

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