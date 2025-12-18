Порошенко призвал поддержать голосование за улицу Парубия в центре Киева

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал поддержать голосование за улицу имени Героя Украины Андрея Парубия в центре столицы.

Соответствующее голосование продолжается в приложении "Киев цифровой".

"В самом центре Киева писались страницы новейшей истории Украины – от Оранжевой революции до Революции Достоинства. Она творилась храбростью и победой украинского народа. Именно здесь разворачивались кровавые столкновения между "Беркутом" и протестующими, именно здесь решалась судьба страны", – написал пятый президент в соцсетях.

"Среди тысяч людей на Майдане был и наш Андрей Парубий. Человек, который стоял бок о бок с митингующими в критические моменты – во время штурмов и попыток силовой зачистки главной площади страны. Координатор и создатель Самообороны Майдана. Комендант Майдана", – пишет лидер "Евросолидарности".

"В центре Киева также расположено здание Верховной Рады – место, где принимались ключевые решения в истории украинского государства. Именно в этих стенах Андрей Парубий, уже в должности Председателя Верховной Рады, боролся за наш Язык, Армию и Веру", – напомнил Порошенко.

"Команда "Европейской Солидарности" в Киеве инициировала наименование улицы в самом сердце столицы в честь Героя Украины Андрея Парубия. Речь идет об улице на пересечении улицы Михаила Грушевского и Парковой дороги, которая пока не имеет собственного названия. Неподалеку Верховной Рады, Мариинского парка и площади Независимости... Это место является знаковым и для нашей команды, и для самого Андрея – значительная часть его пути связана именно с ним", – пишет Порошенко.

"Прямо сейчас в приложении "Киев Цифровой" продолжается опрос, от результатов которого зависит дальнейшая судьба этой улицы. Поэтому призываю каждого поддержать это решение по ссылке: https: //kd.kmda.gov.ua/l/QoZLI2tRyC Потому что для нас есть разница, по каким улицам, бульварам и проспектам мы ходим каждый день", – подчеркнул Петр Порошенко.