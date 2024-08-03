Порошенко передал подразделениям ТРО партию шин на 7 миллионов гривен

Петр Порошенко передал подразделениям территориальной обороны, которые выполняют боевые задания на передовой, партию шин на 7 миллионов гривен. Об этом он рассказал в Facebook, сообщает "Европейская Солидарность".

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"В 2014-м из шин на Майдане украинцы возводили баррикады. Горящие колеса летели на прислужников, защищавших пророссийский режим в Украине. Сейчас у шин совсем другая роль — в большом количестве они нужны нашим воинам на фронте", – отметил Порошенко.

"Когда грузовики выполняют боевые задания, ездят в условиях бездорожья, шины "летят" очень быстро. И это считается роскошью, когда у бригады есть запас, чтобы оперативно их заменить", – добавил он.

"С большим запросом к нам обратились и подразделения территориальной обороны. Мы посчитали: чтобы его закрыть на 100%, нужно потратить 7 миллионов гривен. Именно на эту сумму, без изменений, мы закупили около 600 шин для КРАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, МАЗ. Все они поедут на фронт, в самые горячие точки, где стоят подразделения ТРО", – отметил пятый Президент Украины.

"Для нас принципиально помогать территориальной обороне, потому что они не только отстояли Киев и другие украинские города, но и стали бок о бок с другими подразделениями на Востоке и Юге страны", – подчеркнул Порошенко.

Представитель подразделений ТрО поблагодарил за помощь и отметил критическую важность на фронте постоянно иметь запас средств для поддержки техники в рабочем состоянии.

"За нашими спинами не просто колеса. За нашей спиной, по моему опыту, вовремя вывезенные раненые, вовремя доставленные боеприпасы на передовую, вовремя доставленное топливо и остальные материальные средства, которые сейчас есть непосредственно на линии боевых действий", – подчеркнул военный.

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