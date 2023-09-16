Порошенко передал партию техники нескольким бригадам Сил Обороны

Петр Порошенко передал очередную партию техники нескольким бригадам и подразделениям Сил Обороны – в частности, в Отдельной президентской бригаде имени Богдана Хмельницкого и Первой отдельной Северской танковой бригаде. Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого – специальная военная часть в составе Сухопутных войск ВСУ. В феврале – марте 2022 года подразделения бригады участвовали в боях во время обороны Киева и его окрестностей. После победы в битве за столицу бригада была задействована в боях на востоке Украины, в частности, под Харьковом, Бахмутом и Авдеевкой.

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Артиллеристам бригады очень понадобятся мощные грузовики-тягачи DAF, купленные на складах НАТО в Бельгии и Нидерландах, рассказывает Порошенко.

"Они очень просты, там мощные дизельные двигатели, нет электроники. И очень важно, что Первая президентская бригада направляет их в артиллерийский дивизион, выполняющий важную работу на фронте – защищает наши границы", – говорит пятый президент.

Также Первая президентская получила две передвижные авторемонтные мастерские – теперь бойцы не будут тратить драгоценное время на дальнюю логистику поврежденной техники, а будут восстанавливать ее прямо на месте.

Порошенко также поблагодарил бойцов Первой танковой за защиту подступов к столице в первые дни полномасштабного вторжения. Как известно, Первая отдельная Северская танковая бригада сыграла ключевую роль в обороне Чернигова, что явилось важным элементом победы ВСУ в битве за Киев. Сейчас бригада воюет в самых горячих точках Юга и Востока Украины.

"Я хотел бы представителям бригады выразить слова благодарности, потому что с 24 февраля 2022 года 1-я танковая бригада закрыла Киев вместе с 72-й, вместе со 169-м центром, вместе с 80-й и другими бригадами. Я хочу от имени всей нашей команды и от имени украинского народа поблагодарить личный состав", – сказал Порошенко.

Кроме президентской и танковой бригад, банно-прачечные комплексы, которые производят волонтеры ОО "Справа Громад", получили 26-я артбригада, 226-й отдельный автомобильный батальон и 181-й отдельный батальон материального обеспечения. В целом Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" передали техники на сумму более 14 млн грн.

"Вооруженные Силы — это огромный сложный механизм. Чтобы победить, каждый его элемент должен работать на максимум. Именно поэтому мы стараемся качественно распределять помощь по всем родам войск. Штурмовикам, прикрытию, разведке, тылу, техникам — всем. Сегодня встретились с бойцами президентской бригады, танкистами, артиллеристами и службой тыла. Снова передали много техники, 7 специализированных комплексов, 3 усиленные грузовые машины и колеса к ним. Ребята сразу все забрали самовывозом, и пока вы читаете этот пост, техника уже направляется на выполнение задач в свои подразделения", – написал Порошенко.