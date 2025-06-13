"Помощь – это сильнее, чем молитва": о чем пишут дети на Всеукраинском конкурсе эссе от Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Тысячи творческих работ поступили на Всеукраинский конкурс эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи", организованный Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. В этом году конкурс проходит уже в пятый раз. Эссе полны эмоциональных воспоминаний о человечности, взаимоподдержке и силе добрых поступков.
Самые талантливые произведения определит экспертное жюри. В этом году в его состав входят две писательницы: Таис Золотковская, которая основала художественную резиденцию "Дом Автора" на острове Закинтос (Греция), и Наталья Мисюк, автор известного проекта "Займемся текстом".
Мы благодарны каждому участнику и участнице, которые поделились своими воспоминаниями и мыслями о том, какой бывает помощь. Авторы поражают недетской глубиной выводов. Вот лишь несколько строк из конкурсных работ:
"Раньше я воспринимала помощь как нечто обыденное, формальное. Но сейчас она приобрела совсем другой смысл. Это сила, которая поддерживала нас, когда казалось, что все разрушено. Это надежда, которая жила между каплями темноты. И это человечность, которая не исчезла даже в самые страшные дни", – пишет 16-летняя Ирина с Черниговщины.
"Я никогда не забуду, как в Ирпене люди переправляли друг друга через разрушенный мост. И те, кто помогал, не спрашивали: "Ты откуда? Ты кто?". Они просто тянули руку. И это была самая сильная молитва, которую я видела", – делится воспоминаниями 15-летняя Дарья, которая сейчас живет на Закарпатье.
"События, которые меняют нас, не всегда являются положительными и приятными. Именно через боль и испытания мы становимся мудрее и лучше. Важно помнить, что рядом всегда есть те, кто готов поддержать. Мир не без добрых людей, я убедилась в этом. Помощь – это не о слабости, а о настоящей человеческой силе", – убеждена 17-летняя София из Николаева.
Имена победителей объявят 21 июля 2025 года на сайте Музея "Голоса Мирных".
Лучшие работы станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который является крупнейшим в мире архивом историй о войне в Украине. На сегодняшний день архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.
Организаторами Всеукраинского конкурса является благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.