"Помогаете, спасаете, защищаете": Зеленский поздравил украинок с Международным днем борьбы за права женщин

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным днем борьбы за права женщин, который отмечается 8 марта. Украинские женщины активно участвуют во всех профессиональных сферах и даже на передовой.

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Соответствующее сообщение гарант опубликовал в своем Telegram-канале. Он напомнил, что этот день, как и все остальные, должен стать мирным для нашей страны.

"На передовой и в тылу, в больницах, школах, в оборонке и бизнесе – везде есть наши украинские женщины. Каждая на своем месте, вы приумножаете нашу общую силу, помогаете, спасаете, защищаете, поддерживаете тех, кто рядом, вдохновляете и ведете вперед. Сегодня Международный день борьбы за права женщин и мир. Но каждый день – ваш день. И каждый день должен стать днем ​​мира", – говорится в сообщении.

Украинский лидер назвал наших женщин героическими, сильными, профессиональными и решительными. Он поблагодарил их за устойчивость, которая с каждым днем укрепляет страну.

"Спасибо за вашу стойкость, которая ежедневно укрепляет Украину", – резюмировал Зеленский.

Напомним, президент Украины 7 марта провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Поводом стал новый массированный воздушный удар по Украине со стороны России. По его словам, сейчас "особое внимание уделяется эффективности применения нашей противовоздушной обороны". Гарант подчеркнул, что нашим военным удалось ответить на удар врага максимально профессионально.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ в ночь на пятницу, 7 марта, осуществила по Украине пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и ракетоносителей в Черном море. Целью оккупантов стала газовая и энергетическая инфраструктура Украины. В частности, были попадания на Тернопольщине, Полтавщине и в Харькове.

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