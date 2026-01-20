Над Украиной фиксируют полярное сияние: что это за явление. Фото

Вечером 19 января над отдельными регионами Украины зафиксировали северное сияние. Его наблюдали в ночном небе вечером после мощной солнечной вспышки, когда потоки заряженных частиц достигли Земли значительно быстрее, чем ожидали научные модели. Явление заметили жители разных областей, а фото активно распространяли в соцсетях.

Информацию о столкновении солнечного выброса с магнитосферой Земли первым обнародовал Telegram-паблик об астрономических фактах"Вселенная в кармане". Авторы ресурса отметили, что активную фазу зафиксировали примерно с 21:15 до 21:45, а позже началась еще одна волна сияния.

В сообщении говорится: "Кто-то видит полярное сияние? Похоже, это выброс от вчерашней вспышки разогнался и достиг Земли значительно быстрее, чем предполагали модели".

Активность Солнца

По данным астрономических наблюдений, в это время продолжался жесткий радиационный шторм уровня S4. Он может вызывать перебои в радиосвязи и системах навигации, а также создает риски для спутников на полярных орбитах. Геомагнитная буря достигла уровня G4 и, по оценкам специалистов, могла усилиться.

Наблюдатели отмечали, что Bz-индекс межпланетного магнитного поля сильно колебался, но в целом оставался благоприятным для появления сияния. По их словам, примерно в 23:25 началась очень активная фаза, которая длилась около 20–25 минут. И если небо было ясным, шансы увидеть явление значительно возрастали.

Что это за явление

Полярное сияние является оптическим явлением, которое проявляется как свечение отдельных участков ночного неба. Оно возникает в верхних слоях атмосферы на высотах примерно 60–100 километров под действием солнечного ветра, то есть потоков протонов и электронов.

Эти заряженные частицы попадают в земную атмосферу из космоса и под воздействием магнитного поля Земли устремляются к северному или южному магнитному полюсу.

Там они сталкиваются с молекулами и атомами газов атмосферы, возбуждают их и заставляют излучать видимый свет. На поверхности Земли такие сияния обычно наблюдают на расстоянии 20–35 градусов от магнитных полюсов одновременно на разных долготах, но с разной интенсивностью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что вечером воскресенья, 18 января, на Солнце произошла вспышка самого высокого класса Х. Ее зафиксировали астрономы во время наблюдений за активным солнечным пятном AR4341. Поток энергии и плазмы, по предварительным оценкам, может достичь Земли уже во вторник.

В сводке указано, что вспышка имела мощность X1.95 и стала первой вспышкой класса Х в этом году. В сообщении говорится: "В районе солнечного пятна AR4341 произошла мощная вспышка X1.95, которая высвободила энергию в космос и драматично осветила Солнце".

Еще ранее OBOZ.UA рассказывал, что 4 ноября 2025, в 17:50 приборы наблюдения за Солнцем зафиксировали на нашей звезде большую вспышку класса X1.8. Это первая такая мощная солнечная вспышка за последние почти 5 месяцев. Об этом сообщила специалист по космической погоде Тамита Сков в соцсети Х. Она предупредила, что на дневной стороне Земли следует ожидать ухудшения приема радиосигнала и GPS.

