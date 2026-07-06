Полицию нужно отправлять на фронт? Мы уже четвертый год воюем на самых горячих направлениях, – командир бригады "Лють" Рашевский

Российская армия продолжает оказывать давление на Константиновском направлении, которое в настоящее время остается одним из самых сложных в Донецкой области. Противник постоянно пытается проникать в город небольшими группами, меняет маршруты и не жалеет ни людей, ни ресурсов.

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Оборону Константиновки сегодня вместе с другими подразделениями Сил обороны держит бригада Национальной полиции "Лют". Ее командир Александр Рашевский в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал, почему полицейские выполняют те же боевые задачи, что и военные, какие бои стали самыми тяжелыми для "Люти" и как подразделение завоевало авторитет благодаря своим достижениям.

– Вы находитесь непосредственно в зоне боевых действий. На каких участках фронта сейчас выполняет свои задачи "Лють" и какова там ситуация?

– Сейчас это Константиновское направление, в Донецкой области. Это одно из самых горячих направлений на сегодняшний день. Вместе с другими подразделениями Сил обороны мы осуществляем оборону города. Ситуация сложная, поскольку противник постоянно небольшими группами пытается проникнуть в город. Но благодаря совместным действиям с военными ситуация остается под контролем.

– Как меняется тактика врага на этом участке фронта и как вы на это реагируете?

– Я бы не сказал, что тактика противника существенно меняется. Если ещё год назад они могли действовать группами по 5–6, иногда до 10 человек, то сейчас это максимум двое-трое человек или даже в одиночку.

Единственное, что они постоянно меняют, – это маршруты. Если определенные участки заминированы или мы их контролируем и регулярно наносим поражение, они очень быстро ищут новые пути и продолжают проникать.

Пополнение личного состава противника происходит постоянно, поэтому давление не прекращается. По данным разведки, Константиновское направление является одним из главных направлений удара противника, поэтому они не жалеют ни сил, ни средств.

– Вы возглавляете "Лють" уже почти год. За этот период какие операции или бои были для вас самыми сложными?

– Бригада – это единый механизм. Решение принимает командир, а выполняют его командиры среднего звена и личный состав. Поэтому это командная работа, и иначе быть не может. Выделить какой-то один отдельный эпизод очень трудно, потому что у нас каждый день сложный. И часто кажется, что вчера было легче, чем сегодня.

Пожалуй, одним из самых тяжелых периодов были бои за Торецк. Тогда противник действовал взводами и ротами. Одновременно на наши опорные пункты и позиции могли выдвигаться группы по 20, 40, а иногда и 50 военных. Поэтому это был один из самых сложных этапов. В то же время командиры приняли правильные решения, а командиры на местах вместе с бойцами смогли выстоять.

– Что на поле боя под Константиновкой является самым сложным для ваших ребят прямо сейчас?

– Константиновка является одним из ключевых направлений продвижения врага к Краматорско-Славянской агломерации. Именно поэтому они не жалеют ни сил, ни средств. Мы наносим ему значительные потери, но пополнение личного состава происходит постоянно, поэтому ситуация остается очень напряженной. Впрочем, мы держим позиции, выявляем противника и продолжаем его уничтожать.

– Для многих гражданских до сих пор не до конца понятно, что делает полиция на фронте. Есть те, кто всё равно говорят, что "полицию нужно на фронт". "Лють" сейчас обороняет Константиновку. Объясните прямо: какие именно боевые задачи выполняют полицейские бригады и насколько они отличаются от задач регулярной армии?

– Бригада "Лють" с момента своего создания в 2023 году принимает непосредственное участие в боевых действиях и выполняет задачи на самых сложных направлениях фронта.

Начинали с Бахмутского направления – Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка. Штурмовые полки бригады выполняли задачи и на Харьковском направлении в начале операции в Волчанске.

Поэтому не было ни одного дня, чтобы бригада находилась на относительно спокойных или "легких" участках. За всё время своего существования мы выполняли боевые задачи только на самых сложных направлениях.

Если говорить о полиции в целом, то наряду с бригадой "Лють" боевые задачи выполняют и другие подразделения Национальной полиции Украины. В оперативном подчинении бригады действуют стрелковые батальоны, спецподразделение КОРД, а также подразделения патрульной полиции, в частности бригада "Хищник".

Боевые задачи практически не отличаются от задач Вооруженных сил Украины. Мы держим оборону, отражаем штурмы, проводим рейдовые операции по выявлению и уничтожению врага. Поэтому утверждение о том, что полицию нужно "отправить на фронт", уже давно не соответствует действительности. Мы четвертый год воюем на передовой вместе с военными и другими составляющими Сил обороны Украины, ежедневно выполняя боевые задачи наравне с ними.

И, кстати, у нас есть вакантные должности. Поэтому тех, кто хочет воочию увидеть, чем занимается современная полиция и как она воюет, мы приглашаем в наши ряды.

Если говорить об оснащении, социальном пакете, сопровождении раненых и поддержке семей погибших, то в бригаде действует собственная социальная служба. По многим направлениям обеспечения мы находимся на очень высоком уровне, а в отдельных вопросах – даже можем конкурировать с некоторыми воинскими частями.

– То есть вы приглашаете не только полицейских, но и гражданских присоединиться к бригаде?

– Да, конечно. Мы приглашаем и гражданских. У нас очень мощное направление тактико-специальной подготовки. Прежде чем человек начнет выполнять боевые задачи, он проходит базовую военную подготовку продолжительностью не менее трех месяцев.

Наши инструкторы проводят полный курс обучения: медицинская подготовка, стрелковая подготовка, подготовка операторов беспилотных систем. Нам нужны пилоты тактической разведки, операторы FPV-дронов и тяжелых ударных беспилотников. Человек получает сопровождение, обеспечение, поддержку. И самое главное – у нас командная работа. У нас есть доверие как со стороны командира к бойцу, так и со стороны бойца к командиру.

– Многие бойцы бригады – это бывшие патрульные, оперативники или следователи, которые сознательно оставили свои привычные должности и пошли в штурмовики. Что движет этими людьми? Почему они выбрали постоянный риск для жизни на Востоке вместо службы в тылу?

– У каждого своя история и своя мотивация, но всех объединяет один осознанный выбор – защищать Украину. Среди наших полицейских много выходцев из временно оккупированных территорий, которые на собственном опыте знают, что такое оккупация. Для многих важным фактором остается присяга украинскому народу. В бригаде также служат женщины-полицейские, которые выполняют боевые задачи и работают медиками. Поэтому это прежде всего осознанный выбор людей, добровольно выбравших службу на передовой в составе бригады "Лють".

– Координация действий полицейских на фронте требует особого лидерства. Как Вам удается поддерживать дисциплину и боевой дух людей, которые месяцами находятся под постоянными обстрелами?

– Никаких секретов нет. Все держится на командной работе. Командир без войска – не командир, а войско без командира – тоже не войско. Каждый боец знает свои задачи и понимает, что именно от него зависит.

Комплектование бригады не происходит через территориальные центры комплектования. Бойцы бригады "Лють" – это прежде всего добровольцы. Люди самостоятельно приходят и пишут рапорт с просьбой принять их на службу. Дисциплина основана на подготовке, доверии к командирам и доверии к побратимам.

Вы начинали свой путь в Вооруженных силах Украины. Как вы стали командиром полицейской бригады?

– Я кадровый военный, служил в механизированных частях Вооруженных сил Украины. После сокращения армии некоторое время был гражданским. В 2014 году, после Революции Достоинства и начала российской агрессии, я пришел в военкомат и сказал, что готов вернуться на службу. Тогда формировался 20-й батальон территориальной обороны, и меня назначили его командиром. Мы участвовали в боевых действиях на востоке Украины, в частности в районе Авдеевки и Марьинки. Впоследствии присоединился к добровольческому батальону милиции особого назначения "Днепр-1". Через год я стал командиром полка и возглавлял его до 2023 года.

После создания "Люти" полк "Днепр-1" вошел в ее состав. Позже мне предложили должность заместителя командира бригады, а после трагических событий в 2025 году я возглавил ее.

– Как на практике происходит взаимодействие с Вооружёнными силами Украины и другими составляющими Сил обороны? Воспринимают ли армейские бригады полицейских "Люти" как абсолютно равных боевых собратьев?

– Когда бригада только начала выполнять боевые задачи в 2023 году, определенное предубеждение со стороны военных действительно ощущалось. Все-таки мы – полицейское подразделение. Но за это время бригада доказала свою состоятельность конкретными результатами.

У нас нет отдельных зон ответственности только для полиции – мы действуем совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины. У нас профессиональные, а зачастую и дружеские отношения. Все боевые действия осуществляются в рамках единой системы: это совместное планирование, ведение разведки, нанесение огневого поражения противнику и координация действий.

Могу с уверенностью сказать: свой авторитет мы завоевали собственной работой, результатами и профессионализмом личного состава и командиров.

– Опыт "Люти" уже уникален. Как Вы считаете, после войны Нацполиция навсегда останется структурой, способной мгновенно развернуть боевые подразделения?

– Это вопрос будущих решений руководства государства и Национальной полиции. Основные функции полиции останутся прежними, но наличие такого подразделения, как бригада "Лють", на мой взгляд, имеет большое значение и будет актуально ещё долгое время.

Даже после окончания войны останутся вопросы безопасности и, вероятно, линии разграничения, которые потребуют соответствующих возможностей. Поэтому подразделения Национальной полиции могут быть привлечены к выполнению таких задач.