Полезный салат из сырых овощей для иммунитета: делимся рецептом блюда, которое нужно есть всем

Ирина Мельниченко
Рецепт салата

Свекла, морковь и капуста – лучший набор овощей для приготовления вкусных и очень полезных салатов. Заправлять такие салаты можно маслом, йогуртом, сметаной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из капусты, свеклы и моркови.

Ингредиенты:

  • Капуста белокачанная 300 г
  • Свекла вареная 1 шт
  • Огурец 1 шт
  • Морковь 1 шт
  • Петрушка пучок
  • Укроп пучок
  • Кунжут черный 2 ст.л

Заправка:

  • Масло 70 мл
  • Сахар 1 ч.л
  • Соль по вкусу
  • Лимон 1/2 шт.

Способ приготолвения:

1. Капусту нашинкуйте максимально тонко. Натрите морковь, огурец и свеклу. Измельчите зелень и добавьте к овощам.

2. Добавить кунжут, соль, сахар, лимонный сок и масло и все тщательно смешайте.

