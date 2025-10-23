Видео дня
Полезный салат из сырых овощей для иммунитета: делимся рецептом блюда, которое нужно есть всем
Свекла, морковь и капуста – лучший набор овощей для приготовления вкусных и очень полезных салатов. Заправлять такие салаты можно маслом, йогуртом, сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из капусты, свеклы и моркови.
Ингредиенты:
- Капуста белокачанная 300 г
- Свекла вареная 1 шт
- Огурец 1 шт
- Морковь 1 шт
- Петрушка пучок
- Укроп пучок
- Кунжут черный 2 ст.л
Заправка:
- Масло 70 мл
- Сахар 1 ч.л
- Соль по вкусу
- Лимон 1/2 шт.
Способ приготолвения:
1. Капусту нашинкуйте максимально тонко. Натрите морковь, огурец и свеклу. Измельчите зелень и добавьте к овощам.
2. Добавить кунжут, соль, сахар, лимонный сок и масло и все тщательно смешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: