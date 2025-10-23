Полезный салат из сырых овощей для иммунитета: делимся рецептом блюда, которое нужно есть всем

Свекла, морковь и капуста – лучший набор овощей для приготовления вкусных и очень полезных салатов. Заправлять такие салаты можно маслом, йогуртом, сметаной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из капусты, свеклы и моркови.

Ингредиенты:

Капуста белокачанная 300 г

Свекла вареная 1 шт

Огурец 1 шт

Морковь 1 шт

Петрушка пучок

Укроп пучок

Кунжут черный 2 ст.л

Заправка:

Масло 70 мл

Сахар 1 ч.л

Соль по вкусу

Лимон 1/2 шт.

Способ приготолвения:

1. Капусту нашинкуйте максимально тонко. Натрите морковь, огурец и свеклу. Измельчите зелень и добавьте к овощам.

2. Добавить кунжут, соль, сахар, лимонный сок и масло и все тщательно смешайте.

