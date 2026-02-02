Неожиданности и конфронтации: что ожидает каждого знака зодиака 2 февраля

Понедельник, 2 февраля, будет полон эмоций и неожиданных ситуаций. Стоит быть осторожными и избегать нервных срывов.

Тельцу нужно избегать конфликтов с начальством и родителями, а Раку – проверять свои финансы, пишет Thekit. Что звезды приготовили каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Сегодня окружающие люди могут быть раздражительными или легко обижаться. Поэтому важно быть терпеливыми. Родители, также будьте терпеливыми к своим детям, чтобы избежать вспышек гнева и истерик. Вечер благоприятен для организации.

Телец

Избегайте конфронтаций с начальством и родителями. Сегодня возможно различное изменение планов из-за неожиданных ситуаций. Например, может сломаться мелкая бытовая техника или другая незначительная поломка или же придет неожиданный гость. Вечер благоприятен для общения.

Близнецы

Будьте спокойными и внимательными в словах и действиях. Не стоит говорить во вспышке гнева, ведь потом об этом пожалеете. Избегайте споров о политике, религии и деликатных тем. Вечером почитайте или посмотрите что-то интересное.

Рак

Сегодня могут возникнуть неожиданности, которые повлияют на ваши финансы или что-то, что вам принадлежит. Проверяйте банковские счета и защитите свое имущество. Возможно, вам придется защищать свои интересы. Вечер благоприятный для общения.

Лев

Сегодня Луна в вашем знаке, однако она находится в конфликте с тремя разными планетами. Поэтому вы можете почувствовать себя нервными и раздражительными. Возможны трудности в общении с партнерами, супругом/другом и близкими друзьями. Не стоит обижаться, будьте снисходительными.

Дева

Будьте терпеливыми к коллегам сегодня. Могут возникнуть проблемы или недоразумения, связанные с профессиональной деятельностью или романтическими отношениями на работе. Держите все под контролем, и все будет хорошо. Вы победите.

Весы

Будьте терпеливы к своим детям и избегайте неприятных споров с любимым человеком. В спорте также возможны недоразумения или непредвиденные ситуации. Сегодня люди вокруг могут быть склоненными. Вечером побудьте в одиночестве.

Скорпион

Сегодня люди будут обращать на вас внимание больше, чем обычно. Некоторые могут знать детали вашей личной жизни. Будьте терпеливы, поскольку вероятны трудности с партнерами, друзьями и членами семьи (особенно родителями). Старайтесь сохранить спокойствие и быть дружественными.

Стрелец

У вас возникнет желание путешествовать и убежать от всех. Однако возможны неожиданные ситуации, связанные с работой или домашним любимцем, поэтому будьте внимательны. Избегайте споров ради собственной выгоды.

Козерог

У вас были планы пообщаться с кем-то, однако они могут измениться. Будьте бдительны к своим детям, а также осторожными в спорте. Разговоры об имуществе, деньгах и ваших финансах будут рискованными. Вечер способствует исследованию и обучению.

Водолей

Сегодня Луна находится в оппозиции к вашему знаку, а также в конфликте с Ураном, поэтому возможны неожиданные ситуации, связанные с домом или с членом семьи. Вы можете уладить конфликты или успокоить кого-то своим обаянием. Будьте готовы к сотрудничеству и поддержке. Вечером проверьте свои финансы.

Рыбы

Будьте внимательными в своих словах и действиях. Что-то может создать вам проблемы или вызвать беспокойство. Сегодня окружающие люди не склонны к сотрудничеству. Будет трудно делать прогнозы относительно чего-то. Делайте как можно меньше и будьте терпеливыми. Вечером слушайте и сотрудничайте.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

