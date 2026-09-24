Поисковая операция длилась почти сутки: в Черниговской области нашли потерявшегося 3-летнего мальчика. Фото

24 сентября в селе Красное Батуринской общины в Черниговской области нашли живым трехлетнего Святослава Клименко, который пропал днем 23 сентября в поле недалеко от дома семьи. К поискам были привлечены более 300 сотрудников системы МВД, а также кинологи и экипажи БПЛА.

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Об этом сообщили министр внутренних дел Украины Иван Выговский и Суспільне Чернігів. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Что известно

"Нашли! Это сообщение, которого мы все ждали всю ночь и утро. 3-летнего Святослава, который вчера потерялся в Черниговской области, нашли живым!" – написал Выговский.

Он отметил, что поисковая операция длилась почти сутки и не прекращалась ни на минуту. К поискам ребенка были привлечены более 300 сотрудников системы МВД: полицейские, спасатели, гвардейцы, пограничники, а также кинологи и экипажи БПЛА.

Они проверяли каждый возможный маршрут, повторно прочесывали территорию. По словам министра внутренних дел, утром 24 сентября обнаружили игрушку и активизировали поиски в этом секторе.

"Все действовали как единый механизм, ведь в такие моменты оперативность и четкое планирование играют ключевую роль", – отметил Выговский.

В конце концов аэроразведчики с помощью тепловизора заметили ребенка и оперативно передали информацию наземным поисковым группам. Ребенка сразу же передали медикам. По предварительным данным, угрозы его жизни нет.

Министр внутренних дел поблагодарил каждого сотрудника системы МВД, военнослужащих Вооруженных сил Украины, местных жителей и волонтеров за участие в спасении ребенка.

Что предшествовало

23 сентября мальчик вместе с мамой и старшим братом собирал кукурузу в поле возле дома. Пока мать относила мешок во двор, младший сын пропал.

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