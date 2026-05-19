Похожа на водопад: названо идеальное растение для подвесных горшков и балконов

Для подвесных горшков, высоких кашпо и солнечных балконов прекрасно подходит дихондра серебристая. Это декоративное растение с побегами, которые действительно напоминают серебристый водопад. Оно ценится не за яркое цветение, а за мягкие сердцевидные листья необычного серебряного оттенка.

Видео дня

В композициях на балконе дихондра красиво ниспадает вниз, добавляет легкости и хорошо сочетается с пеларгониями, петуниями и вербеной. Растение любит свет, тепло и умеренный полив, а короткую засуху переносит лучше, чем избыток влаги, информирует Кobieta Interia.

Чем особенна дихондра серебристая

Главное украшение этого растения – листья. Они мелкие, мягкие, сердцевидной формы и имеют выразительный серебристый оттенок.

Дихондра действительно может цвести, но ее цветы очень маленькие и почти незаметны. Обычно они имеют зеленоватый или кремовый оттенок и теряются среди декоративных листьев.

Поэтому это растение выращивают не ради цветения. Его главная роль в балконных композициях – создать красивый фон, добавить объема и мягкости. Дихондра хорошо сочетается с пеларгониями, петуниями, вербеной и другими обильно цветущими растениями.

Где лучше посадить дихондру

Лучше всего дихондра растет на светлом и теплом месте. Идеально, если солнце попадает на растение не менее шести часов в день. В полутени она также может расти, но серебристый цвет и густота листьев будут менее выразительными.

Именно поэтому дихондра хорошо подходит для открытых балконов и террас, где много солнца. Она выдерживает жару лучше, чем многие другие декоративные растения, поэтому может стать хорошим вариантом для южной стороны.

Как ухаживать за дихондрой

Дихондре нужна легкая и хорошо проницаемая почва. В горшке обязательно стоит сделать дренажный слой из керамзита или мелкого гравия, чтобы вода не застаивалась у корней.

Полив должен быть умеренным. Растение лучше перенесет короткое пересыхание почвы, чем постоянную влагу. Избыток воды может повредить корни, поэтому заливать дихондру не стоит. Во время полива желательно не мочить листья. Лучше лить воду под корень, особенно если растение стоит на солнечном месте.

Когда выставлять растение на балкон

Главная слабость дихондры – чувствительность к холоду. Она плохо переносит заморозки, поэтому не стоит спешить выносить ее на балкон ранней весной.

Лучшее время – вторая половина мая, когда риск ночных заморозков обычно уже проходит. Если выставить растение слишком рано, холод может повредить листья и остановить рост.

Можно ли сохранить дихондру зимой

В нашем климате дихондру часто выращивают как однолетнее растение. Но ее можно попробовать сохранить до следующего сезона.

Осенью горшок нужно перенести в светлое, но прохладное помещение. Оптимальная температура – примерно 14–18 градусов. Зимой полив сильно сокращают, но полностью не прекращают: земляной ком не должен высохнуть полностью.

OBOZ.UA писал ранее, как часто и когда поливают спатифиллум для здорового роста.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.