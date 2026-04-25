Похолодание, штормовой ветер и снег: синоптик дала прогноз на воскресенье в Украине. Карта

В воскресенье, 26 апреля, в Украине ожидается резкое ухудшение погоды. Оно принесет похолодание, дожди и сильный ветер. В части регионов возможен мокрый снег.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. По ее словам в большинстве областей ожидается похолодание с дождями. На севере и западе местами возможен мокрый снег.

Однако в юго-восточных регионах воскресенье пройдет без осадков и будет относительно теплым. В Киеве ночью возможен небольшой дождь, днем осадки усилятся. Вечером в столице возможен мокрый снег.

По данным Укргидрометцентра, температура ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем от +14 до +19 градусов. Однако в западных, северных и Винницкой областях воздух прогреется лишь до 6-11 градусов. В столице ночью до +9 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

Напомним, в период до конца апреля погода в Украине будет достаточно прохладной. Похолодание с ночными заморозками на почве, дождями, иногда с мокрым снегом и мощными порывами ветра, в частности, из-за "ныряющего циклона", будет продолжаться. В некоторых регионах порывы ветра могут достигать опасных значений. Однако, в некоторых местах столбик термометра будет подниматься до +19 градусов.

