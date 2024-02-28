Погоду будет определять антициклон: синоптики дали прогноз на последний день февраля. Карта

В последний день зимы, 29 февраля, в Украине осадки не ожидаются. Одновременно по всей стране прогнозируется переменная облачность.

Об этом рассказали синоптики из Укргидрометцентра. По их прогнозу, ночью и утром в западных областях и южной части страны возможен туман. Ветер будет юго-восточным и южным, скорость 5-10 м/с.

В западных областях ночью температура будет колебаться от 4° до 1° мороза, а днем поднимется до 10-15° тепла, на Закарпатье даже до 19°.

На остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза (в восточных областях 2-7° мороза), днем ожидается от 6-11° тепла, а на юге страны до 14°.

В Киеве также ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью от 3° до 2° мороза, а днем на термометре будет от 6-11° тепла.

В свою очередь, известный синоптик Наталья Диденко добавила, что на ситуацию в стране будет влиять антициклон. Именно поэтому 29 февраля осадков не предполагается, "разве что небольшой дождь на Волыни и Ривненщине". А уже первого марта "в Украине будет много солнца".

Отдельно гидрометеорологический центр предупреждает об опасных гидрологических явлениях.

Так, на Десне и ее притоке г. Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог с нарушением транспортного сообщения с селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области.

На устьевом участке Припяти в зоне ЧАЭС также ожидается повышение уровня воды с возможным начальным затоплением поймы в Киевской области. Кроме того, из-за сбросов воды из Киевского водохранилища в Киеве и Бориспольском районе области возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойменных территорий.

Также в результате опустошения Каховского водохранилища уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Это третий коричневый уровень опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале весны погода удивит контрастами. Синоптики прогнозируют, что после "мягкого" с точки зрения температурного режима февраля Украину в начале марта накроет ненастье, будет похолодание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!