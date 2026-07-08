Подразделения Сил обороны получили от Порошенко экскаваторы и другую технику для фронта

Подразделения Сил обороны Украины получат 10 экскаваторов, 50 инверторных генераторов и 50 зарядных станций. Стоимость этой партии техники составляет 32 миллиона гривен.

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Всё это защитникам Украины передал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. По его словам, эта техника устраняет "серую зону" и спасает жизни украинских воинов.

"Вчера Россия убила 19 человек в столице. Вечером вместе с командой был в Вишневом, куда тоже пришелся удар. И мы обязательно будем требовать расследовать, кто именно принял решение размещать БК в центре города. Также по бывшему офису Roshen за один час прилетели четыре ракеты. К счастью, никто не пострадал", – отметил он.

"А уже сегодня мы передаем армии 10 экскаваторов, а вместе с ними – 50 инверторных генераторов и 50 зарядных станций. Почему именно экскаваторы? Потому что это то, в чём фронт сейчас нуждается больше всего. Потому что именно эта техника сегодня закрывает "серую зону" и спасает жизни украинских воинов", – отметил Порошенко.

Технику получат бойцы 5-й штурмовой, 43-й механизированной, 152-й егерской, 54-й артиллерийской, 56-й мотопехотной, 68-й аэромобильной и 147-й артиллерийской бригады, 4-го штурмового полка "Ranger", 21-го центра берегового наблюдения Военно-морских Сил и 121-й бригады территориальной обороны.

"Только за сегодня мы передали технику на 32 миллиона гривен. Это не собранные средства и не пожертвования. Это деньги мои и моей семьи. Делать это становится всё труднее: уже полтора года против меня действуют незаконные санкции. Но несмотря на это мы продолжим работать, ни российские ракеты, ни незаконные санкции не способны нас остановить", – сказал Порошенко.