Подойдут для новичков: 8 простых в выращивании цветов

Даже если вы новичок в выращивании собственного сада или просто подбираете новые растения для клумбы, огромное многообразие цветов может озадачить. Упростить выбор может подход "чем проще – тем лучше", для которого выбирают наиболее неприхотливые виды, которые хорошо цветут и не требуют сложного ухода.

Как получить отличные результаты без лишних усилий, разбиралось издание Real Simple. Оно обратилось к профессиональным садоводам с просьбой посоветовать цветы, которые не отберут много времени и усилий на поддержание красивого вида. И вот восьмерка растений, которые они посоветовали.

Бархатцы

Эти садовые красавицы считаются одними из самых легких для выращивания цветов, поскольку после укоренения они почти не нуждаются в уходе. Они прекрасно переносят жару, устойчивы к вредителям и цветут до самых заморозков. Сажать их рекомендуется на хорошо освещенных участках с дренированной почвой. В большом количестве влаги они не нуждаются, поэтому землю стоит поливать лишь после ее полного высыхания. Бархатцы также способны размножаться самосевом, сбрасывая семена, которые прорастают на следующий год. Кроме того, они имеют яркие соцветия различных оттенков: желтого, оранжевого, красного, золотистого и белого.

Эхинацея

Эхинацея очень проста в уходе, еще и прекрасно привлекает в сад насекомых-опылителей. Для красивого оформления цветника или для выращивания в контейнерах специалисты советуют обратить внимание на сорт "Giddy Pink". Эта разновидность отличается ярко-розовыми махровыми цветами, которые создают красивый контраст с темно-зеленой листвой. Эхинацею можно найти и в других цветах, в частности пурпурном, оранжевом, красном, белом и желтом. Это многолетние растения, которые к тому же могут размножаться самосевом и разрастаться, что делает их идеальным выбором для тех, кто хочет видеть цветы в саду из года в год.

Циннии

Существует более 20 видов ярких цинний, которые отличаются по форме, размеру и окраске. Они имеют чрезвычайно эффектный вид, устойчивы к засухе и цветут в течение всего лета. В отличие от большинства других растений, циннии очень быстро всходят из семян и привлекают пчел и бабочек. Для роста им нужна обычная, но хорошо дренированная почва и большое количество солнечного света. Полив осуществляется исключительно после высыхания верхнего слоя земли. Хотя эти цветы являются однолетниками, они способны на самосев в следующем сезоне. Также можно самостоятельно собирать семена, чтобы гарантированно иметь посадочный материал для грядок или горшков на следующий год.

Космея

Космея относится к самым простым для выращивания из семян цветам, которые к тому же быстро растут, благодаря чему великолепные цветы появляется за короткий промежуток времени практически без усилий. Это растение легко выдерживает засуху и цветет разными цветами в течение всего лета. Внешне оно напоминает ромашку с игривыми лепестками желтого, красного, розового, белого или оранжевого окраса. Космея способна успешно развиваться даже в бедных или умеренно плодородных почвах, если обеспечить ей хороший дренаж. Благодаря своей устойчивости к засушливым условиям она требует значительно меньше влаги и более редкого полива.

Лофант

Причудливые удлиненные соцветия этого растения хорошо привлекают пчел, бабочек и птиц. Лофант имеет ароматные цветы синего, фиолетового, красного, розового, оранжевого или белого цветов, а его листья могут варьироваться от насыщенно-зеленого до золотистого. Среди разновидностей особой популярностью пользуется сорт "Pink Pearl", который формирует уникальные крупные кусты со светло-розовыми колосовидными соцветиями. Густое и пышное цветение делает этот сорт заметным акцентом как на садовых бордюрах, так и в отдельных горшках. Лофант не боится засухи, устойчив к повреждению животными, а после укоренения цветет от весны до заморозков. Этот многолетник сравнительно легко вырастить из семян, и он почти не требует внимания после приживания.

Подсолнухи

Добавить саду солнечного настроения можно с помощью выращивания декоративных подсолнухов. Они очень легко всходят из семян, поэтому станут отличным выбором для начинающих и даже для детей, которые начинают интересоваться садоводством. Подсолнухи бывают самых разнообразных форм, размеров и цветов. Существуют как карликовые сорта высотой всего 30-60 сантиметров, так и гиганты, способные вырастать до 4,5 метров. Для подсолнухов критически важен солнечный свет. Полив должен быть глубоким, но редким. Кроме того, высокие сорта рекомендуется подвязывать к опорам, чтобы стебли не сгибались под собственным весом.

Настурция

Если вы хотите выращивать не просто красивые, а еще и съедобные цветы, настурция станет идеальным вариантом. Это крайне неприхотливое в уходе растение, которое хорошо чувствует себя даже в бедных почвах, добавляет цветникам ярких красок и может стать интересным дополнением к вашим блюдам. Настурция имеет пряный, похожий на горчицу вкус, а ее зеленые семенные капсулы можно мариновать и использовать как каперсы. Цветы бывают розовых, красных, желтых, белых и оранжевых оттенков, что обеспечивает яркий акцент в саду. Растение нормально переносит частичное затенение и нуждается в умеренном поливе.

Хризантемы

Хризантемы известны своим пышным и красивым цветением, которое поражает многообразием цветов, в частности желтым, оранжевым, фиолетовым, бордовым и белым. После укоренения они становятся одними из самых простых в уходе цветов, а некоторые виды имеют длительный период цветения – с конца июля и в течение всей осени. В зависимости от вида, хризантемы могут быть однолетними или многолетними. Садовые разновидности обычно являются многолетниками, тогда как комнатные или флористические часто выращивают как однолетние культуры. Несмотря на то, что садовые хризантемы способны выдерживать холода, зимой их все равно необходимо защищать от сильных морозов. Поскольку этим растениям нужен прямой солнечный свет, при уходе в открытом грунте им следует обеспечить глубокий и регулярный полив.

