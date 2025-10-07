Подлежат ли мобилизации мужчины с инвалидностью третьей группы: объяснение

Мужчины с инвалидностью третьей группы не подлежат мобилизации в Украине. Это предусмотрено Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с изменениями от 18 мая 2024 года и Постановлением Верховной Рады №560 от 16 мая 2024 года.

Согласно статье 23 этого закона, право на отсрочку от мобилизации имеют все лица, имеющие инвалидность. Ведь группа инвалидности в статье не указывается.

Как определяется третья группа инвалидности

Третью группу инвалидности устанавливают при наличии умеренных функциональных нарушений организма, которые ограничивают трудоспособность, требуют социальной защиты и социальной помощи. Она предоставляется лицам, имеющим стойкие последствия заболеваний, травм или врожденных пороков, которые не позволяют полноценно выполнять работу.

Чтобы получить третью группу инвалидности, необходимо пройти медицинское обследование и обратиться в Медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) по месту жительства или лечения. Основанием для направления является медицинское заключение от лечебно-профилактического учреждения здравоохранения.

Возможность службы только по желанию

По обновленному закону мобилизация лиц с инвалидностью I, II и III групп возможна только добровольно – по контракту. Но такие граждане освобождаются от обязательной военной службы, однако могут вступить в армию по собственному желанию.

Кто не проходит повторную медкомиссию

Не обязаны проходить повторную медицинскую комиссию:

лица, которым инвалидность II и III групп была установлена в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности,

лица, которым инвалидность установили также/или по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Украины,

лица, которым инвалидность установлена при отсутствии конечностей (кистей, стоп, одного из парных органов),

лица, у которых были выявлены онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич, паралитические синдромы в связи с инвалидностью с детства.

В конце июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет проходить военную службу по контракту лицам, достигшим 60-летнего возраста. Его целью является привлечение опытных и мотивированных граждан к усилению обороноспособности страны в условиях полномасштабной войны.

